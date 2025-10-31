Bugünkü canlı ABSGLORP qiyməti 0,00004622 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GLORP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GLORP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ABSGLORP qiyməti 0,00004622 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GLORP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GLORP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GLORP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GLORP Qiymət Məlumatları

GLORP Rəsmi Veb-saytı

GLORP Tokenomikası

GLORP Qiymət Proqnozu

ABSGLORP Logosu

ABSGLORP Qiyməti (GLORP)

Siyahıya alınmadı

1 GLORP / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir.
USD
ABSGLORP (GLORP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:20:33 (UTC+8)

ABSGLORP (GLORP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00004474
$ 0,00004474$ 0,00004474
24 saat Aşağı
$ 0,00004705
$ 0,00004705$ 0,00004705
24 saat Yüksək

$ 0,00004474
$ 0,00004474$ 0,00004474

$ 0,00004705
$ 0,00004705$ 0,00004705

$ 0,0001598
$ 0,0001598$ 0,0001598

$ 0,00004348
$ 0,00004348$ 0,00004348

+0,44%

-1,77%

+1,54%

+1,54%

ABSGLORP (GLORP) canlı qiyməti $0,00004622. GLORP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00004474 və ən yüksək $ 0,00004705 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GLORP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0001598, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00004348 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GLORP son bir saat ərzində +0,44%, 24 saat ərzində -1,77% və son 7 gündə isə +1,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ABSGLORP (GLORP) Bazar Məlumatları

$ 45,91K
$ 45,91K$ 45,91K

--
----

$ 45,91K
$ 45,91K$ 45,91K

993,32M
993,32M 993,32M

993.319.009,7638245
993.319.009,7638245 993.319.009,7638245

ABSGLORP üzrə cari Bazar Dəyəri $ 45,91K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GLORP üzrə dövriyyədə olan təklif 993,32M, ümumi təklif isə 993319009.7638245 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 45,91K təşkil edir.

ABSGLORP (GLORP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ABSGLORP / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ABSGLORP / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000100093.
Son 60 gündə ABSGLORP / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000243189.
Son 90 gündə ABSGLORP / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,77%
30 Gün$ -0,0000100093-21,65%
60 Gün$ -0,0000243189-52,61%
90 Gün$ 0--

ABSGLORP (GLORP) Nədir?

the largest Telegram lounge on Abstract, the token was created as the in-house currency to fuel growth and innovation across the entire ecosystem. Glorp powers the tools that keep Abstract moving forward—our Buybot tracks every buy in real time, the Token Scanner keeps the chain safe, the Tip Tool makes community engagement seamless, the Microtransaction Bot and Volume Bot drive unmatched visibility and trading power, and the Airdrop Tool allows tokens to reward their holders with ease. Every tool is built by the community, for the community, with Glorp at the center of it all

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ABSGLORP (GLORP) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ABSGLORP Qiymət Proqnozu (USD)

ABSGLORP (GLORP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ABSGLORP (GLORP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ABSGLORP üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ABSGLORP qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GLORP Aktivindən Yerli Valyutalara

ABSGLORP (GLORP) Tokenomikası

ABSGLORP (GLORP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GLORP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ABSGLORP (GLORP) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ABSGLORP (GLORP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GLORP qiyməti 0,00004622 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GLORP / USD cari qiyməti nədir?
GLORP / USD cari qiyməti $ 0,00004622 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ABSGLORP üçün bazar dəyəri nədir?
GLORP üçün bazar dəyəri $ 45,91K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GLORP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GLORP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 993,32M USD təşkil edir.
GLORP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GLORP ATH qiyməti olan 0,0001598 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GLORP qiyməti (ATL) nədir?
GLORP ATL qiyməti olan 0,00004348 USD dəyərinə endi.
GLORP ticarət həcmi nədir?
GLORP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GLORP bu il daha da yüksələcək?
GLORP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GLORP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:20:33 (UTC+8)

ABSGLORP (GLORP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

