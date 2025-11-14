aarna atv111 (ATV111) Tokenomikası

aarna atv111 (ATV111) Tokenomikası

aarna atv111 (ATV111) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 06:29:54 (UTC+8)
USD

aarna atv111 (ATV111) Tokenomikası və Qiymət Analizi

aarna atv111 (ATV111) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 776,20K
$ 776,20K$ 776,20K
Ümumi Təchizat:
$ 7,56K
$ 7,56K$ 7,56K
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 7,56K
$ 7,56K$ 7,56K
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 776,20K
$ 776,20K$ 776,20K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 102,74
$ 102,74$ 102,74
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 101,3
$ 101,3$ 101,3
Cari Qiymət:
$ 102,74
$ 102,74$ 102,74

aarna atv111 (ATV111) Məlumatları

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.aarna.ai
Whitepaper:
https://docs.aarna.ai/tech-doc/whitepaper

aarna atv111 (ATV111) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

aarna atv111 (ATV111) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ATV111 token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

ATV111 tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq ATV111 tokenomikasını başa düşdünüzsə, ATV111 tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

ATV111 Qiymət Proqnozu

ATV111 kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? ATV111 qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

İstifadəçi MüqaviləsiniMəxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın