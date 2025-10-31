Bugünkü canlı aarna atv111 qiyməti 102,55 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ATV111 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ATV111 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı aarna atv111 qiyməti 102,55 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ATV111 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ATV111 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

aarna atv111 Qiyməti (ATV111)

Siyahıya alınmadı

1 ATV111 / USD Canlı Qiyməti:

$102,55
$102,55
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
aarna atv111 (ATV111) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:20:03 (UTC+8)

aarna atv111 (ATV111) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 102,53
$ 102,53
24 saat Aşağı
$ 102,55
$ 102,55
24 saat Yüksək

$ 102,53
$ 102,53

$ 102,55
$ 102,55

$ 102,55
$ 102,55

$ 101,3
$ 101,3

+0,00%

+0,02%

+0,09%

+0,09%

aarna atv111 (ATV111) canlı qiyməti $102,55. ATV111 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 102,53 və ən yüksək $ 102,55 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ATV111 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 102,55, ən aşağı qiyməti isə $ 101,3 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ATV111 son bir saat ərzində +0,00%, 24 saat ərzində +0,02% və son 7 gündə isə +0,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

aarna atv111 (ATV111) Bazar Məlumatları

$ 1,02M
$ 1,02M

--
--

$ 1,02M
$ 1,02M

9,99K
9,99K

9.988,257383549142
9.988,257383549142

aarna atv111 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,02M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ATV111 üzrə dövriyyədə olan təklif 9,99K, ümumi təklif isə 9988.257383549142 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,02M təşkil edir.

aarna atv111 (ATV111) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində aarna atv111 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0164.
Son 30 gündə aarna atv111 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,4102307650.
Son 60 gündə aarna atv111 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,7751139200.
Son 90 gündə aarna atv111 / USD qiymət dəyişikliyi $ +1,151.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0164+0,02%
30 Gün$ +0,4102307650+0,40%
60 Gün$ +0,7751139200+0,76%
90 Gün$ +1,151+1,14%

aarna atv111 (ATV111) Nədir?

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

aarna atv111 (ATV111) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

aarna atv111 Qiymət Proqnozu (USD)

aarna atv111 (ATV111) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? aarna atv111 (ATV111) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? aarna atv111 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

aarna atv111 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ATV111 Aktivindən Yerli Valyutalara

aarna atv111 (ATV111) Tokenomikası

aarna atv111 (ATV111) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ATV111 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: aarna atv111 (ATV111) Haqq;nda Suallar

Bugünkü aarna atv111 (ATV111) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ATV111 qiyməti 102,55 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ATV111 / USD cari qiyməti nədir?
ATV111 / USD cari qiyməti $ 102,55 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
aarna atv111 üçün bazar dəyəri nədir?
ATV111 üçün bazar dəyəri $ 1,02M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ATV111 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ATV111 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 9,99K USD təşkil edir.
ATV111 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ATV111 ATH qiyməti olan 102,55 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ATV111 qiyməti (ATL) nədir?
ATV111 ATL qiyməti olan 101,3 USD dəyərinə endi.
ATV111 ticarət həcmi nədir?
ATV111 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ATV111 bu il daha da yüksələcək?
ATV111 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ATV111 qiymət proqnozuna baxın.
aarna atv111 (ATV111) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

