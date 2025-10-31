Bugünkü canlı aarna afi 802v2 qiyməti 47,89 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AFI 802V2 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AFI 802V2 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı aarna afi 802v2 qiyməti 47,89 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AFI 802V2 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AFI 802V2 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AFI 802V2 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AFI 802V2 Qiymət Məlumatları

AFI 802V2 Whitepaper

AFI 802V2 Rəsmi Veb-saytı

AFI 802V2 Tokenomikası

AFI 802V2 Qiymət Proqnozu

aarna afi 802v2 Logosu

aarna afi 802v2 Qiyməti (AFI 802V2)

Siyahıya alınmadı

1 AFI 802V2 / USD Canlı Qiyməti:

$47,89
-6,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:19:49 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 46,3
24 saat Aşağı
$ 50,92
24 saat Yüksək

$ 46,3
$ 50,92
$ 79,25
$ 42,48
+0,29%

-6,02%

-4,69%

-4,69%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) canlı qiyməti $47,89. AFI 802V2 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 46,3 və ən yüksək $ 50,92 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AFI 802V2 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 79,25, ən aşağı qiyməti isə $ 42,48 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AFI 802V2 son bir saat ərzində +0,29%, 24 saat ərzində -6,02% və son 7 gündə isə -4,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Bazar Məlumatları

$ 88,77K
--
$ 88,77K
1,86K
1.855,24356197348
aarna afi 802v2 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 88,77K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. AFI 802V2 üzrə dövriyyədə olan təklif 1,86K, ümumi təklif isə 1855.24356197348 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 88,77K təşkil edir.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində aarna afi 802v2 / USD qiymət dəyişikliyi $ -3,0686.
Son 30 gündə aarna afi 802v2 / USD qiymət dəyişikliyi $ -12,1186219680.
Son 60 gündə aarna afi 802v2 / USD qiymət dəyişikliyi $ -14,9868594260.
Son 90 gündə aarna afi 802v2 / USD qiymət dəyişikliyi $ -17,6829.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -3,0686-6,02%
30 Gün$ -12,1186219680-25,30%
60 Gün$ -14,9868594260-31,29%
90 Gün$ -17,6829-26,96%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Nədir?

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

aarna afi 802v2 Qiymət Proqnozu (USD)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? aarna afi 802v2 (AFI 802V2) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? aarna afi 802v2 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

aarna afi 802v2 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AFI 802V2 Aktivindən Yerli Valyutalara

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Tokenomikası

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AFI 802V2 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Haqq;nda Suallar

Bugünkü aarna afi 802v2 (AFI 802V2) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AFI 802V2 qiyməti 47,89 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AFI 802V2 / USD cari qiyməti nədir?
AFI 802V2 / USD cari qiyməti $ 47,89 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
aarna afi 802v2 üçün bazar dəyəri nədir?
AFI 802V2 üçün bazar dəyəri $ 88,77K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AFI 802V2 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AFI 802V2 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,86K USD təşkil edir.
AFI 802V2 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AFI 802V2 ATH qiyməti olan 79,25 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AFI 802V2 qiyməti (ATL) nədir?
AFI 802V2 ATL qiyməti olan 42,48 USD dəyərinə endi.
AFI 802V2 ticarət həcmi nədir?
AFI 802V2 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
AFI 802V2 bu il daha da yüksələcək?
AFI 802V2 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AFI 802V2 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:19:49 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

$109.269,82
$3.851,33
$0,03062
$185,81
$1,0000
$3.851,33
$109.269,82
$185,81
$2,4785
$0,18498
$0,00000
$0,002929
$0,00920
$0,0002721
$0,0025876
$0,0025876
$0,0799
$0,0000000000000000000000036790
$0,30982
$0,036222
