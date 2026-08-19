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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ZkPass üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ZkPass üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ZKP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü zkPass (ZKP) texniki analizi

Bugünkü zkPass (ZKP) texniki analizi

zkPass analizi səhifəsi ZKP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda zkPass analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

zkPass (ZKP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03935---9,61%-12,21%-49,11%
zkPass qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ZkPass texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ZkPass anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 6
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 3Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 3Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03938
0,03938
R2
0,03938
0,03937
R1
0,03937
0,03937
PP
0,03937
0,03937
S1
0,03936
0,03936
S2
0,03936
0,03936
S3
0,03935
0,03936

ZkPass bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,22M
$1,39 M
$1,60 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,23 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ZkPass kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZKPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,04
2026-08-18-$0,08 M0,04
2026-08-17$0,02 M0,04
2026-08-16$0,00 M0,04
2026-08-15-$0,17 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

zkPass haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də zkPass (ZKP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı zkPass qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZKP/USDT
$0,03934
$0,03934$0,03934
-2,42%
1.49M (USDT)
ZKP/USDC
$0,03935
$0,03935$0,03935
-2,11%
1.43M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZKP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZKP
ZKP
USD
USD

1 ZKP = 0,03935 USD

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