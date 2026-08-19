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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Boundless üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Boundless üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ZKC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZKC Qiymət Məlumatları

ZKC nədir

ZKC Whitepaper

ZKC Rəsmi Veb-saytı

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ZKC Qiymət Proqnozu

ZKC Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Boundless (ZKC) texniki analizi

Bugünkü Boundless (ZKC) texniki analizi

Boundless analizi səhifəsi ZKC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Boundless analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Boundless (ZKC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03653---4,55%-10,78%-48,37%
Boundless qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Boundless texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Boundless anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 4
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 3Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03648
0,03647
R2
0,03647
0,03647
R1
0,03647
0,03647
PP
0,03646
0,03646
S1
0,03646
0,03646
S2
0,03645
0,03646
S3
0,03645
0,03645

Boundless bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,07M
$1,61 M
$1,67 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Boundless kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZKCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,04
2026-08-18$0,00 M0,04
2026-08-17$0,00 M0,04
2026-08-16-$0,02 M0,04
2026-08-15-$0,01 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Boundless (ZKC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Boundless qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZKC/USDT
$0,03653
$0,03653$0,03653
-0,89%
1.65M (USDT)
ZKC/USDC
$0,0365
$0,0365$0,0365
-0,94%
1.46M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZKC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZKC
ZKC
USD
USD

1 ZKC = 0,03653 USD

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