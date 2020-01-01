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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zest Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zest Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ZEST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZEST Qiymət Məlumatları

ZEST nədir

ZEST Whitepaper

ZEST Rəsmi Veb-saytı

ZEST Tokenomikası

ZEST Qiymət Proqnozu

ZEST Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Zest Protocol (ZEST) texniki analizi

Bugünkü Zest Protocol (ZEST) texniki analizi

Zest Protocol analizi səhifəsi ZEST gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Zest Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Zest Protocol (ZEST) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,13976---8,14%-38,90%+11,19%
Zest Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Zest Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Zest Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 4
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 4Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,14026
0,14023
R2
0,14023
0,1402
R1
0,14019
0,14018
PP
0,14015
0,14015
S1
0,14012
0,14013
S2
0,14008
0,14011
S3
0,14005
0,14008

Zest Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,08M
$1,49 M
$1,58 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,30 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,30 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zest Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZESTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zest Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Zest Protocol (ZEST) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Zest Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZEST/USDT
$0,13979
$0,13979$0,13979
-2,48%
744.05K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZEST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZEST
ZEST
USD
USD

1 ZEST = 0,13976 USD

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