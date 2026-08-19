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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zerebro üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zerebro üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Zerebro (ZEREBRO) texniki analizi

Bugünkü Zerebro (ZEREBRO) texniki analizi

Zerebro analizi səhifəsi ZEREBRO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Zerebro analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Zerebro (ZEREBRO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,041226--+5,40%+12,10%+96,33%
Zerebro qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Zerebro texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Zerebro anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 3
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,041317
0,041312
R2
0,041312
0,041307
R1
0,041303
0,041303
PP
0,041298
0,041298
S1
0,041288
0,041292
S2
0,041283
0,041288
S3
0,041273
0,041283

Zerebro bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,46M
$10,23 M
$9,76 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,48 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,47 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zerebro kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZEREBROUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,04
2026-08-18-$0,06 M0,04
2026-08-17-$0,07 M0,04
2026-08-16-$0,24 M0,04
2026-08-15$0,01 M0,04

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zerebro haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Zerebro (ZEREBRO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Zerebro qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZEREBRO/USDT
$0,041223
$0,041223$0,041223
+0,47%
1.89M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZEREBRO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZEREBRO
ZEREBRO
USD
USD

1 ZEREBRO = 0,041226 USD

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