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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ZEROBASE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ZEROBASE üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ZBT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZBT Qiymət Məlumatları

ZBT nədir

ZBT Whitepaper

ZBT Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü ZEROBASE (ZBT) texniki analizi

Bugünkü ZEROBASE (ZBT) texniki analizi

ZEROBASE analizi səhifəsi ZBT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ZEROBASE analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ZEROBASE (ZBT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07395---19,63%-18,96%-51,00%
ZEROBASE qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ZEROBASE texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ZEROBASE anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 1
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07388
0,07388
R2
0,07388
0,07387
R1
0,07387
0,07387
PP
0,07387
0,07387
S1
0,07386
0,07386
S2
0,07386
0,07386
S3
0,07385
0,07386

ZEROBASE bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,37M
$6,01 M
$7,38 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,55 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,54 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,97 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,97 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ZEROBASE kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZBTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,07
2026-08-18-$0,04 M0,08
2026-08-17$0,08 M0,08
2026-08-16$0,00 M0,08
2026-08-15-$0,03 M0,09

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ZEROBASE haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ZEROBASE (ZBT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ZEROBASE qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZBT/USDT
$0,07395
$0,07395$0,07395
-1,83%
1.11M (USDT)
ZBT/USDC
$0,07392
$0,07392$0,07392
-1,87%
707.07K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZBT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0,07395 USD

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