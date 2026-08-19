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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zebec Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Zebec Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Zebec Network (ZBCN) texniki analizi

Bugünkü Zebec Network (ZBCN) texniki analizi

Zebec Network analizi səhifəsi ZBCN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Zebec Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Zebec Network (ZBCN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0015853---2,55%-22,36%-46,82%
Zebec Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Zebec Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Zebec Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 2
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0015862
0,0015859
R2
0,0015859
0,0015855
R1
0,0015853
0,0015853
PP
0,001585
0,001585
S1
0,0015844
0,0015846
S2
0,0015841
0,0015844
S3
0,0015835
0,0015841

Zebec Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,24M
$1,12 M
$1,36 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,09 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zebec Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıZBCNUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,00
2026-08-18-$0,04 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16$0,02 M0,00
2026-08-15-$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Zebec Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Zebec Network (ZBCN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Zebec Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZBCN/USDT
$0,0015854
$0,0015854$0,0015854
+0,74%
98.58M (USDT)
ZBCN/USDC
$0,001584
$0,001584$0,001584
+0,82%
38.95M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ZBCN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ZBCN
ZBCN
USD
USD

1 ZBCN = 0,0015853 USD

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