Bugünkü canlı YURU COIN qiyməti 0.7976 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YURU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YURU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

YURU COIN qiyməti(YURU)

$0,7976
+0,50%1D
YURU COIN (YURU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:09:28 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,79
24 saat Aşağı
$ 0,8287
24 saat Yüksək

$ 0,79
$ 0,8287
$ 0,5789586277522937
$ 0,346206572110043
-0,06%

+0,50%

-0,11%

-0,11%

YURU COIN (YURU) canlı qiyməti $ 0,7976. YURU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,79 və ən yüksək $ 0,8287 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YURU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,5789586277522937, ən aşağı qiyməti isə $ 0,346206572110043 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YURU son bir saat ərzində -0,06%, 24 saat ərzində +0,50% və son 7 gündə isə -0,11% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

YURU COIN (YURU) Bazar Məlumatları

No.3786

--
$ 15,14K
$ 7,98M
--
10.000.000
10.000.000
SOL

YURU COIN üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 15,14K təşkil edir. YURU üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,98M təşkil edir.

YURU COIN (YURU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün YURU COIN qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,003968+0,50%
30 Gün$ -0,1654-17,18%
60 Gün$ -0,2854-26,36%
90 Gün$ -0,0983-10,98%
Bugünkü YURU COIN Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün YURU $ +0,003968 (+0,50%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

YURU COIN 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,1654 (-17,18%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

YURU COIN 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə YURU $ -0,2854 (-26,36%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

YURU COIN 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0983 (-10,98%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

YURU COIN (YURU) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi YURU COIN Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

YURU COIN (YURU) Nədir?

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC YURU COIN investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- YURU steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə YURU COIN haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız YURU COIN satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

YURU COIN Qiymət Proqnozu (USD)

YURU COIN (YURU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? YURU COIN (YURU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? YURU COIN üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

YURU COIN qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

YURU COIN (YURU) Tokenomikası

YURU COIN (YURU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YURU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

YURU COIN (YURU) necə alınır?

Necə YURU COIN alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım YURU COIN Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

YURU Aktivindən Yerli Valyutalara

1 YURU COIN(YURU) / VND
20.988,844
1 YURU COIN(YURU) / AUD
A$1,212352
1 YURU COIN(YURU) / GBP
0,606176
1 YURU COIN(YURU) / EUR
0,685936
1 YURU COIN(YURU) / USD
$0,7976
1 YURU COIN(YURU) / MYR
RM3,341944
1 YURU COIN(YURU) / TRY
33,515152
1 YURU COIN(YURU) / JPY
¥122,0328
1 YURU COIN(YURU) / ARS
ARS$1.147,618784
1 YURU COIN(YURU) / RUB
63,76812
1 YURU COIN(YURU) / INR
70,651408
1 YURU COIN(YURU) / IDR
Rp13.075,407744
1 YURU COIN(YURU) / PHP
46,851024
1 YURU COIN(YURU) / EGP
￡E.37,670648
1 YURU COIN(YURU) / BRL
R$4,291088
1 YURU COIN(YURU) / CAD
C$1,108664
1 YURU COIN(YURU) / BDT
97,514576
1 YURU COIN(YURU) / NGN
1.152,595808
1 YURU COIN(YURU) / COP
$3.103,50148
1 YURU COIN(YURU) / ZAR
R.13,774552
1 YURU COIN(YURU) / UAH
33,491224
1 YURU COIN(YURU) / TZS
T.Sh.1.959,7032
1 YURU COIN(YURU) / VES
Bs176,2696
1 YURU COIN(YURU) / CLP
$751,3392
1 YURU COIN(YURU) / PKR
Rs225,050816
1 YURU COIN(YURU) / KZT
423,1268
1 YURU COIN(YURU) / THB
฿25,786408
1 YURU COIN(YURU) / TWD
NT$24,510248
1 YURU COIN(YURU) / AED
د.إ2,927192
1 YURU COIN(YURU) / CHF
Fr0,63808
1 YURU COIN(YURU) / HKD
HK$6,189376
1 YURU COIN(YURU) / AMD
֏305,353184
1 YURU COIN(YURU) / MAD
.د.م7,385776
1 YURU COIN(YURU) / MXN
$14,779528
1 YURU COIN(YURU) / SAR
ريال2,991
1 YURU COIN(YURU) / ETB
Br122,631
1 YURU COIN(YURU) / KES
KSh103,041944
1 YURU COIN(YURU) / JOD
د.أ0,5654984
1 YURU COIN(YURU) / PLN
2,919216
1 YURU COIN(YURU) / RON
лв3,501464
1 YURU COIN(YURU) / SEK
kr7,529344
1 YURU COIN(YURU) / BGN
лв1,339968
1 YURU COIN(YURU) / HUF
Ft267,826104
1 YURU COIN(YURU) / CZK
16,781504
1 YURU COIN(YURU) / KWD
د.ك0,2440656
1 YURU COIN(YURU) / ILS
2,5922
1 YURU COIN(YURU) / BOB
Bs5,511416
1 YURU COIN(YURU) / AZN
1,35592
1 YURU COIN(YURU) / TJS
SM7,33792
1 YURU COIN(YURU) / GEL
2,161496
1 YURU COIN(YURU) / AOA
Kz731,072184
1 YURU COIN(YURU) / BHD
.د.ب0,2998976
1 YURU COIN(YURU) / BMD
$0,7976
1 YURU COIN(YURU) / DKK
kr5,14452
1 YURU COIN(YURU) / HNL
L20,944976
1 YURU COIN(YURU) / MUR
36,274848
1 YURU COIN(YURU) / NAD
$13,734672
1 YURU COIN(YURU) / NOK
kr8,023856
1 YURU COIN(YURU) / NZD
$1,387824
1 YURU COIN(YURU) / PAB
B/.0,7976
1 YURU COIN(YURU) / PGK
K3,365872
1 YURU COIN(YURU) / QAR
ر.ق2,903264
1 YURU COIN(YURU) / RSD
дин.80,804856
1 YURU COIN(YURU) / UZS
soʻm9.609,636344
1 YURU COIN(YURU) / ALL
L66,703288
1 YURU COIN(YURU) / ANG
ƒ1,427704
1 YURU COIN(YURU) / AWG
ƒ1,43568
1 YURU COIN(YURU) / BBD
$1,5952
1 YURU COIN(YURU) / BAM
KM1,339968
1 YURU COIN(YURU) / BIF
Fr2.359,3008
1 YURU COIN(YURU) / BND
$1,03688
1 YURU COIN(YURU) / BSD
$0,7976
1 YURU COIN(YURU) / JMD
$127,528264
1 YURU COIN(YURU) / KHR
3.203,209456
1 YURU COIN(YURU) / KMF
Fr337,3848
1 YURU COIN(YURU) / LAK
17.339,130088
1 YURU COIN(YURU) / LKR
රු242,797416
1 YURU COIN(YURU) / MDL
L13,463488
1 YURU COIN(YURU) / MGA
Ar3.576,67768
1 YURU COIN(YURU) / MOP
P6,3808
1 YURU COIN(YURU) / MVR
12,20328
1 YURU COIN(YURU) / MWK
MK1.384,721336
1 YURU COIN(YURU) / MZN
MT50,96664
1 YURU COIN(YURU) / NPR
रु113,147536
1 YURU COIN(YURU) / PYG
5.656,5792
1 YURU COIN(YURU) / RWF
Fr1.157,3176
1 YURU COIN(YURU) / SBD
$6,564248
1 YURU COIN(YURU) / SCR
11,230208
1 YURU COIN(YURU) / SRD
$30,907
1 YURU COIN(YURU) / SVC
$6,979
1 YURU COIN(YURU) / SZL
L13,734672
1 YURU COIN(YURU) / TMT
m2,7916
1 YURU COIN(YURU) / TND
د.ت2,3513248
1 YURU COIN(YURU) / TTD
$5,407728
1 YURU COIN(YURU) / UGX
Sh2.778,8384
1 YURU COIN(YURU) / XAF
Fr452,2392
1 YURU COIN(YURU) / XCD
$2,15352
1 YURU COIN(YURU) / XOF
Fr452,2392
1 YURU COIN(YURU) / XPF
Fr82,1528
1 YURU COIN(YURU) / BWP
P10,68784
1 YURU COIN(YURU) / BZD
$1,603176
1 YURU COIN(YURU) / CVE
$75,867712
1 YURU COIN(YURU) / DJF
Fr141,1752
1 YURU COIN(YURU) / DOP
$51,181992
1 YURU COIN(YURU) / DZD
د.ج103,664072
1 YURU COIN(YURU) / FJD
$1,802576
1 YURU COIN(YURU) / GNF
Fr6.935,132
1 YURU COIN(YURU) / GTQ
Q6,109616
1 YURU COIN(YURU) / GYD
$166,961608
1 YURU COIN(YURU) / ISK
kr99,7

YURU COIN Mənbəyi

YURU COIN haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi YURU COIN Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: YURU COIN Haqqında Digər Suallar

Bugünkü YURU COIN (YURU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YURU qiyməti 0,7976 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YURU / USD cari qiyməti nədir?
YURU / USD cari qiyməti $ 0,7976 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
YURU COIN üçün bazar dəyəri nədir?
YURU üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YURU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YURU aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
YURU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YURU ATH qiyməti olan 0,5789586277522937 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YURU qiyməti (ATL) nədir?
YURU ATL qiyməti olan 0,346206572110043 USD dəyərinə endi.
YURU ticarət həcmi nədir?
YURU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 15,14K USD.
YURU bu il daha da yüksələcək?
YURU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YURU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:09:28 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

