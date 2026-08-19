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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, YOM üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, YOM üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü YOM (YOM) texniki analizi

Bugünkü YOM (YOM) texniki analizi

YOM analizi səhifəsi YOM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda YOM analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

YOM (YOM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,09009---7,27%-11,18%+246,50%
YOM qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

YOM texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış YOM anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 20
Neytral 6
Alış 0
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 6Alış 0
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0908
0,0907
R2
0,0907
0,0906
R1
0,0906
0,0906
PP
0,0905
0,0905
S1
0,0904
0,0904
S2
0,0903
0,0904
S3
0,0902
0,0903

YOM bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,00M
$0,03 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

YOM kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıYOMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,09
2026-08-18$0,00 M0,10
2026-08-17$0,00 M0,10
2026-08-16$0,00 M0,10
2026-08-15$0,00 M0,10

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

YOM haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də YOM (YOM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı YOM qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
YOM/USDT
$0,09009
$0,09009$0,09009
-7,72%
662.11K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

YOM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

YOM
YOM
USD
USD

1 YOM = 0,09009 USD

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