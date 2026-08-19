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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Yieldbasis üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Yieldbasis üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü yieldbasis (YB) texniki analizi

Bugünkü yieldbasis (YB) texniki analizi

yieldbasis analizi səhifəsi YB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda yieldbasis analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

yieldbasis (YB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07405---6,18%-10,80%-38,55%
yieldbasis qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Yieldbasis texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Yieldbasis anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 12
Neytral 10
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 4Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 6Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,074
0,0739
R2
0,0739
0,0739
R1
0,0739
0,0739
PP
0,0738
0,0738
S1
0,0738
0,0738
S2
0,0737
0,0738
S3
0,0737
0,0737

Yieldbasis bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,20M
$7,59 M
$7,79 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,20 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,21 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Yieldbasis kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıYBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,07
2026-08-18-$0,04 M0,08
2026-08-17-$0,02 M0,08
2026-08-16-$0,04 M0,08
2026-08-15-$0,06 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

yieldbasis haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də yieldbasis (YB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı yieldbasis qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
YB/USDT
$0,07399
$0,07399$0,07399
-1,50%
810.13K (USDT)
YB/USDC
$0,07396
$0,07396$0,07396
-1,55%
719.33K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

YB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0,07405 USD

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