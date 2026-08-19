Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XUSD üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XUSD üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XUSD Qiymət Məlumatları

XUSD nədir

XUSD Whitepaper

XUSD Rəsmi Veb-saytı

XUSD Tokenomikası

XUSD Qiymət Proqnozu

XUSD Qiymət Tarixçəsi

XUSD Alış Bələdçisi

XUSD / Fiat Valyuta Çevirən

XUSD Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü XUSD (XUSD) texniki analizi

Bugünkü XUSD (XUSD) texniki analizi

XUSD analizi səhifəsi XUSD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda XUSD analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

XUSD (XUSD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,0009---0,01%0,00%+0,01%
XUSD qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

XUSD kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXUSDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$1,92 M1,00
2026-08-18$2,33 M1,00
2026-08-17-$0,03 M1,00
2026-08-16$0,60 M1,00
2026-08-15$0,49 M1,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XUSD haqqında daha çox məlumat əldə edin

XUSD USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli XUSD uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də XUSD USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də XUSD (XUSD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı XUSD qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XUSD/USDT
$1,001
$1,001$1,001
0,00%
53.94K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XUSD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XUSD
XUSD
USD
USD

1 XUSD = 1,0008 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.