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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Plasma üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Plasma üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XPL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XPL Qiymət Məlumatları

XPL nədir

XPL Whitepaper

XPL Rəsmi Veb-saytı

XPL Tokenomikası

XPL Qiymət Proqnozu

XPL Qiymət Tarixçəsi

XPL Alış Bələdçisi

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Bugünkü Plasma (XPL) texniki analizi

Bugünkü Plasma (XPL) texniki analizi

Plasma analizi səhifəsi XPL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Plasma analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Plasma (XPL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07574---0,73%-8,20%-11,54%
Plasma qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Plasma texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Plasma anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 18
Neytral 4
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 11Neytral 0Alış 3
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 7Neytral 4Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07587
0,07583
R2
0,07583
0,07577
R1
0,07572
0,07573
PP
0,07568
0,07568
S1
0,07558
0,07562
S2
0,07553
0,07558
S3
0,07543
0,07553

Plasma bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
7,38M
$46,23 M
$38,85 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,23M
3 günlük aktiv alışlar
$3,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,81 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$8,99 M
7 günlük aktiv satışlar
$9,01 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Plasma kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXPLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,14 M0,08
2026-08-18-$4,16 M0,08
2026-08-17-$0,25 M0,08
2026-08-16-$2,28 M0,08
2026-08-15-$1,75 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Plasma haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Plasma (XPL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Plasma qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XPL/USDT
$0,07581
$0,07581$0,07581
-1,26%
25.85M (USDT)
XPL/USDC
$0,07576
$0,07576$0,07576
-1,23%
717.87K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XPL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XPL
XPL
USD
USD

1 XPL = 0,07574 USD

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