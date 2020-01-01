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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XPIN Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XPIN Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XPIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XPIN Qiymət Məlumatları

XPIN nədir

XPIN Whitepaper

XPIN Rəsmi Veb-saytı

XPIN Tokenomikası

XPIN Qiymət Proqnozu

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Bugünkü XPIN Network (XPIN) texniki analizi

Bugünkü XPIN Network (XPIN) texniki analizi

XPIN Network analizi səhifəsi XPIN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda XPIN Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

XPIN Network (XPIN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0010801---36,32%-26,66%-12,50%
XPIN Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

XPIN Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış XPIN Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,001105
0,0011
R2
0,0011
0,001094
R1
0,00109
0,00109
PP
0,001085
0,001085
S1
0,001075
0,001079
S2
0,00107
0,001075
S3
0,00106
0,00107

XPIN Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,21M
$6,18 M
$6,39 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,66 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,67 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,77 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,78 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XPIN Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXPINUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XPIN Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də XPIN Network (XPIN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı XPIN Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XPIN/USDT
$0,0010812
$0,0010812$0,0010812
-11,23%
292.41M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XPIN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0,0010801 USD

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