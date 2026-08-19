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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Codatta üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Codatta üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XNY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XNY Qiymət Məlumatları

XNY nədir

XNY Whitepaper

XNY Rəsmi Veb-saytı

XNY Tokenomikası

XNY Qiymət Proqnozu

XNY Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Codatta (XNY) texniki analizi

Bugünkü Codatta (XNY) texniki analizi

Codatta analizi səhifəsi XNY gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Codatta analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Codatta (XNY) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007337--+7,28%+20,83%+3,04%
Codatta qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Codatta texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Codatta anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 19
Neytral 1
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 1Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,007361
0,00736
R2
0,00736
0,007358
R1
0,007357
0,007357
PP
0,007356
0,007356
S1
0,007353
0,007354
S2
0,007352
0,007353
S3
0,007349
0,007352

Codatta bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,12M
$3,57 M
$3,68 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,55 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,56 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Codatta kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXNYUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,01
2026-08-18-$0,01 M0,01
2026-08-17$0,01 M0,01
2026-08-16$0,06 M0,01
2026-08-15-$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Codatta haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Codatta (XNY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Codatta qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XNY/USDT
$0,007343
$0,007343$0,007343
+1,85%
10.28M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XNY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XNY
XNY
USD
USD

1 XNY = 0,007337 USD

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