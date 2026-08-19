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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XMoney üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XMoney üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XMN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XMN Qiymət Məlumatları

XMN nədir

XMN Whitepaper

XMN Rəsmi Veb-saytı

XMN Tokenomikası

XMN Qiymət Proqnozu

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Bugünkü xMoney (XMN) texniki analizi

Bugünkü xMoney (XMN) texniki analizi

xMoney analizi səhifəsi XMN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda xMoney analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

xMoney (XMN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00055---19,12%-56,00%-78,52%
xMoney qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

XMoney kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXMNUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

xMoney haqqında daha çox məlumat əldə edin

XMN USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli XMN uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də XMN USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də xMoney (XMN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı xMoney qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XMN/USDT
$0,00055
$0,00055$0,00055
+1,85%
11.98M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XMN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XMN
XMN
USD
USD

1 XMN = 0,00055 USD

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