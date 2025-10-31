Bugünkü canlı Dexlab qiyməti 0.000001009 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XLAB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XLAB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Dexlab qiyməti 0.000001009 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XLAB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XLAB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XLAB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XLAB Qiymət Məlumatları

XLAB Rəsmi Veb-saytı

XLAB Tokenomikası

XLAB Qiymət Proqnozu

XLAB Qiymət Tarixçəsi

XLAB Alış Bələdçisi

XLAB / Fiat Valyuta Çevirən

XLAB Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Dexlab Logosu

Dexlab qiyməti(XLAB)

1 XLAB / USD Canlı Qiyməti:

$0,000001009
$0,000001009$0,000001009
+0,39%1D
USD
Dexlab (XLAB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:22 (UTC+8)

Dexlab (XLAB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000000969
$ 0,000000969$ 0,000000969
24 saat Aşağı
$ 0,000001155
$ 0,000001155$ 0,000001155
24 saat Yüksək

$ 0,000000969
$ 0,000000969$ 0,000000969

$ 0,000001155
$ 0,000001155$ 0,000001155

$ 0,000020824547284648
$ 0,000020824547284648$ 0,000020824547284648

$ 0,000000972708981215
$ 0,000000972708981215$ 0,000000972708981215

0,00%

+0,39%

-16,06%

-16,06%

Dexlab (XLAB) canlı qiyməti $ 0,000001009. XLAB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000000969 və ən yüksək $ 0,000001155 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XLAB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,000020824547284648, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000000972708981215 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XLAB son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +0,39% və son 7 gündə isə -16,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Dexlab (XLAB) Bazar Məlumatları

No.2655

$ 354,83K
$ 354,83K$ 354,83K

$ 67,85K
$ 67,85K$ 67,85K

$ 5,05M
$ 5,05M$ 5,05M

351,67B
351,67B 351,67B

5.000.000.000.000
5.000.000.000.000 5.000.000.000.000

4.999.990.000.000
4.999.990.000.000 4.999.990.000.000

7,03%

SOL

Dexlab üzrə cari Bazar Dəyəri $ 354,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 67,85K təşkil edir. XLAB üzrə dövriyyədə olan təklif 351,67B, ümumi təklif isə 4999990000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,05M təşkil edir.

Dexlab (XLAB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Dexlab qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00000000392+0,39%
30 Gün$ -0,000001054-51,10%
60 Gün$ -0,000005509-84,52%
90 Gün$ -0,000003991-79,82%
Bugünkü Dexlab Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XLAB $ +0,00000000392 (+0,39%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Dexlab 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000001054 (-51,10%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Dexlab 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XLAB $ -0,000005509 (-84,52%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Dexlab 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,000003991 (-79,82%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Dexlab (XLAB) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Dexlab Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Dexlab (XLAB) Nədir?

Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.

Dexlab MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Dexlab investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XLAB steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Dexlab haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Dexlab satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Dexlab Qiymət Proqnozu (USD)

Dexlab (XLAB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Dexlab (XLAB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Dexlab üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Dexlab qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Dexlab (XLAB) Tokenomikası

Dexlab (XLAB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XLAB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Dexlab (XLAB) necə alınır?

Necə Dexlab alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Dexlab Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XLAB Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Dexlab(XLAB) / VND
0,026551835
1 Dexlab(XLAB) / AUD
A$0,00000153368
1 Dexlab(XLAB) / GBP
0,00000076684
1 Dexlab(XLAB) / EUR
0,00000086774
1 Dexlab(XLAB) / USD
$0,000001009
1 Dexlab(XLAB) / MYR
RM0,00000422771
1 Dexlab(XLAB) / TRY
0,00004239818
1 Dexlab(XLAB) / JPY
¥0,000154377
1 Dexlab(XLAB) / ARS
ARS$0,00145178956
1 Dexlab(XLAB) / RUB
0,00008066955
1 Dexlab(XLAB) / INR
0,00008937722
1 Dexlab(XLAB) / IDR
Rp0,01654098096
1 Dexlab(XLAB) / PHP
0,00005926866
1 Dexlab(XLAB) / EGP
￡E.0,00004765507
1 Dexlab(XLAB) / BRL
R$0,00000542842
1 Dexlab(XLAB) / CAD
C$0,00000140251
1 Dexlab(XLAB) / BDT
0,00012336034
1 Dexlab(XLAB) / NGN
0,00145808572
1 Dexlab(XLAB) / COP
$0,00392606945
1 Dexlab(XLAB) / ZAR
R.0,00001742543
1 Dexlab(XLAB) / UAH
0,00004236791
1 Dexlab(XLAB) / TZS
T.Sh.0,002479113
1 Dexlab(XLAB) / VES
Bs0,000222989
1 Dexlab(XLAB) / CLP
$0,000950478
1 Dexlab(XLAB) / PKR
Rs0,00028469944
1 Dexlab(XLAB) / KZT
0,0005352745
1 Dexlab(XLAB) / THB
฿0,00003262097
1 Dexlab(XLAB) / TWD
NT$0,00003100657
1 Dexlab(XLAB) / AED
د.إ0,00000370303
1 Dexlab(XLAB) / CHF
Fr0,0000008072
1 Dexlab(XLAB) / HKD
HK$0,00000782984
1 Dexlab(XLAB) / AMD
֏0,00038628556
1 Dexlab(XLAB) / MAD
.د.م0,00000934334
1 Dexlab(XLAB) / MXN
$0,00001869677
1 Dexlab(XLAB) / SAR
ريال0,00000378375
1 Dexlab(XLAB) / ETB
Br0,00015513375
1 Dexlab(XLAB) / KES
KSh0,00013035271
1 Dexlab(XLAB) / JOD
د.أ0,000000715381
1 Dexlab(XLAB) / PLN
0,00000369294
1 Dexlab(XLAB) / RON
лв0,00000442951
1 Dexlab(XLAB) / SEK
kr0,00000952496
1 Dexlab(XLAB) / BGN
лв0,00000169512
1 Dexlab(XLAB) / HUF
Ft0,00033881211
1 Dexlab(XLAB) / CZK
0,00002122936
1 Dexlab(XLAB) / KWD
د.ك0,000000308754
1 Dexlab(XLAB) / ILS
0,00000327925
1 Dexlab(XLAB) / BOB
Bs0,00000697219
1 Dexlab(XLAB) / AZN
0,0000017153
1 Dexlab(XLAB) / TJS
SM0,0000092828
1 Dexlab(XLAB) / GEL
0,00000273439
1 Dexlab(XLAB) / AOA
Kz0,00092483931
1 Dexlab(XLAB) / BHD
.د.ب0,000000379384
1 Dexlab(XLAB) / BMD
$0,000001009
1 Dexlab(XLAB) / DKK
kr0,00000650805
1 Dexlab(XLAB) / HNL
L0,00002649634
1 Dexlab(XLAB) / MUR
0,00004588932
1 Dexlab(XLAB) / NAD
$0,00001737498
1 Dexlab(XLAB) / NOK
kr0,00001015054
1 Dexlab(XLAB) / NZD
$0,00000175566
1 Dexlab(XLAB) / PAB
B/.0,000001009
1 Dexlab(XLAB) / PGK
K0,00000425798
1 Dexlab(XLAB) / QAR
ر.ق0,00000367276
1 Dexlab(XLAB) / RSD
дин.0,00010222179
1 Dexlab(XLAB) / UZS
soʻm0,01215662371
1 Dexlab(XLAB) / ALL
L0,00008438267
1 Dexlab(XLAB) / ANG
ƒ0,00000180611
1 Dexlab(XLAB) / AWG
ƒ0,0000018162
1 Dexlab(XLAB) / BBD
$0,000002018
1 Dexlab(XLAB) / BAM
KM0,00000169512
1 Dexlab(XLAB) / BIF
Fr0,002984622
1 Dexlab(XLAB) / BND
$0,0000013117
1 Dexlab(XLAB) / BSD
$0,000001009
1 Dexlab(XLAB) / JMD
$0,00016132901
1 Dexlab(XLAB) / KHR
0,00405220454
1 Dexlab(XLAB) / KMF
Fr0,000426807
1 Dexlab(XLAB) / LAK
0,02193478217
1 Dexlab(XLAB) / LKR
රු0,00030714969
1 Dexlab(XLAB) / MDL
L0,00001703192
1 Dexlab(XLAB) / MGA
Ar0,0045246587
1 Dexlab(XLAB) / MOP
P0,000008072
1 Dexlab(XLAB) / MVR
0,0000154377
1 Dexlab(XLAB) / MWK
MK0,00175173499
1 Dexlab(XLAB) / MZN
MT0,0000644751
1 Dexlab(XLAB) / NPR
रु0,00014313674
1 Dexlab(XLAB) / PYG
0,007155828
1 Dexlab(XLAB) / RWF
Fr0,001464059
1 Dexlab(XLAB) / SBD
$0,00000830407
1 Dexlab(XLAB) / SCR
0,00001420672
1 Dexlab(XLAB) / SRD
$0,00003909875
1 Dexlab(XLAB) / SVC
$0,00000882875
1 Dexlab(XLAB) / SZL
L0,00001737498
1 Dexlab(XLAB) / TMT
m0,0000035315
1 Dexlab(XLAB) / TND
د.ت0,000002974532
1 Dexlab(XLAB) / TTD
$0,00000684102
1 Dexlab(XLAB) / UGX
Sh0,003515356
1 Dexlab(XLAB) / XAF
Fr0,000572103
1 Dexlab(XLAB) / XCD
$0,0000027243
1 Dexlab(XLAB) / XOF
Fr0,000572103
1 Dexlab(XLAB) / XPF
Fr0,000103927
1 Dexlab(XLAB) / BWP
P0,0000135206
1 Dexlab(XLAB) / BZD
$0,00000202809
1 Dexlab(XLAB) / CVE
$0,00009597608
1 Dexlab(XLAB) / DJF
Fr0,000178593
1 Dexlab(XLAB) / DOP
$0,00006474753
1 Dexlab(XLAB) / DZD
د.ج0,00013113973
1 Dexlab(XLAB) / FJD
$0,00000228034
1 Dexlab(XLAB) / GNF
Fr0,008773255
1 Dexlab(XLAB) / GTQ
Q0,00000772894
1 Dexlab(XLAB) / GYD
$0,00021121397
1 Dexlab(XLAB) / ISK
kr0,000126125

Dexlab Mənbəyi

Dexlab haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Dexlab Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Dexlab Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Dexlab (XLAB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XLAB qiyməti 0,000001009 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XLAB / USD cari qiyməti nədir?
XLAB / USD cari qiyməti $ 0,000001009 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Dexlab üçün bazar dəyəri nədir?
XLAB üçün bazar dəyəri $ 354,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XLAB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XLAB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 351,67B USD təşkil edir.
XLAB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XLAB ATH qiyməti olan 0,000020824547284648 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XLAB qiyməti (ATL) nədir?
XLAB ATL qiyməti olan 0,000000972708981215 USD dəyərinə endi.
XLAB ticarət həcmi nədir?
XLAB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 67,85K USD.
XLAB bu il daha da yüksələcək?
XLAB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XLAB qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:22 (UTC+8)

Dexlab (XLAB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

XLAB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XLAB
XLAB
USD
USD

1 XLAB = 0,000001009 USD

XLAB Ticarəti Edin

XLAB/USDT
$0,000001009
$0,000001009$0,000001009
+0,19%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.382,77
$109.382,77$109.382,77

+1,55%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,21
$3.841,21$3.841,21

+1,78%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03047
$0,03047$0,03047

+21,63%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,45
$185,45$185,45

+0,19%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.841,21
$3.841,21$3.841,21

+1,78%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.382,77
$109.382,77$109.382,77

+1,55%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,45
$185,45$185,45

+0,19%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4706
$2,4706$2,4706

+0,68%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18481
$0,18481$0,18481

+2,29%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003295
$0,003295$0,003295

-34,10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
$0,0002929$0,0002929

+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020605
$0,0020605$0,0020605

+2.189,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020605
$0,0020605$0,0020605

+2.189,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0420
$0,0420$0,0420

+1.212,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035975
$0,0000000000000000000000035975$0,0000000000000000000000035975

+619,50%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32554
$0,32554$0,32554

+162,34%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%