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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XL1 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, XL1 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XL1 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XL1 Qiymət Məlumatları

XL1 nədir

XL1 Whitepaper

XL1 Rəsmi Veb-saytı

XL1 Tokenomikası

XL1 Qiymət Proqnozu

XL1 Qiymət Tarixçəsi

XL1 Alış Bələdçisi

XL1 / Fiat Valyuta Çevirən

XL1 Spot

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Bugünkü XL1 (XL1) texniki analizi

Bugünkü XL1 (XL1) texniki analizi

XL1 analizi səhifəsi XL1 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda XL1 analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

XL1 (XL1) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000219--+5,54%+15,93%-25,16%
XL1 qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

XL1 kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXL1USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

XL1 haqqında daha çox məlumat əldə edin

XL1 USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli XL1 uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də XL1 USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də XL1 (XL1) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı XL1 qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XL1/USDT
$0,000219
$0,000219$0,000219
+0,45%
45.58M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XL1 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0,000219 USD

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