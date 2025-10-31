Bugünkü canlı XL1 qiyməti 0.0008342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XL1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XL1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı XL1 qiyməti 0.0008342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XL1 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XL1 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XL1 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XL1 Qiymət Məlumatları

XL1 Whitepaper

XL1 Rəsmi Veb-saytı

XL1 Tokenomikası

XL1 Qiymət Proqnozu

XL1 Qiymət Tarixçəsi

XL1 Alış Bələdçisi

XL1 / Fiat Valyuta Çevirən

XL1 Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

XL1 Logosu

XL1 qiyməti(XL1)

1 XL1 / USD Canlı Qiyməti:

$0,0008342
$0,0008342$0,0008342
-1,74%1D
USD
XL1 (XL1) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:07 (UTC+8)

XL1 (XL1) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00072
$ 0,00072$ 0,00072
24 saat Aşağı
$ 0,00087
$ 0,00087$ 0,00087
24 saat Yüksək

$ 0,00072
$ 0,00072$ 0,00072

$ 0,00087
$ 0,00087$ 0,00087

$ 0,003549262214266047
$ 0,003549262214266047$ 0,003549262214266047

$ 0,000752957257810761
$ 0,000752957257810761$ 0,000752957257810761

0,00%

-1,73%

-7,02%

-7,02%

XL1 (XL1) canlı qiyməti $ 0,0008342. XL1 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00072 və ən yüksək $ 0,00087 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XL1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,003549262214266047, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000752957257810761 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XL1 son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -1,73% və son 7 gündə isə -7,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

XL1 (XL1) Bazar Məlumatları

No.1444

$ 4,79M
$ 4,79M$ 4,79M

$ 1,06K
$ 1,06K$ 1,06K

$ 31,70M
$ 31,70M$ 31,70M

5,74B
5,74B 5,74B

--
----

38.000.000.000
38.000.000.000 38.000.000.000

ETH

XL1 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,79M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,06K təşkil edir. XL1 üzrə dövriyyədə olan təklif 5,74B, ümumi təklif isə 38000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 31,70M təşkil edir.

XL1 (XL1) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün XL1 qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000014772-1,73%
30 Gün$ -0,0001456-14,87%
60 Gün$ +0,0003342+66,84%
90 Gün$ +0,0003342+66,84%
Bugünkü XL1 Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XL1 $ -0,000014772 (-1,73%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

XL1 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0001456 (-14,87%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

XL1 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XL1 $ +0,0003342 (+66,84%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

XL1 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0003342 (+66,84%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

XL1 (XL1) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi XL1 Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

XL1 (XL1) Nədir?

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC XL1 investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XL1 steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə XL1 haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız XL1 satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

XL1 Qiymət Proqnozu (USD)

XL1 (XL1) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? XL1 (XL1) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? XL1 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

XL1 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XL1 (XL1) Tokenomikası

XL1 (XL1) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XL1 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

XL1 (XL1) necə alınır?

Necə XL1 alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım XL1 Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XL1 Aktivindən Yerli Valyutalara

1 XL1(XL1) / VND
21,951973
1 XL1(XL1) / AUD
A$0,001267984
1 XL1(XL1) / GBP
0,000633992
1 XL1(XL1) / EUR
0,000717412
1 XL1(XL1) / USD
$0,0008342
1 XL1(XL1) / MYR
RM0,003495298
1 XL1(XL1) / TRY
0,035053084
1 XL1(XL1) / JPY
¥0,1276326
1 XL1(XL1) / ARS
ARS$1,200280328
1 XL1(XL1) / RUB
0,06669429
1 XL1(XL1) / INR
0,073893436
1 XL1(XL1) / IDR
Rp13,675407648
1 XL1(XL1) / PHP
0,049000908
1 XL1(XL1) / EGP
￡E.0,039399266
1 XL1(XL1) / BRL
R$0,004487996
1 XL1(XL1) / CAD
C$0,001159538
1 XL1(XL1) / BDT
0,101989292
1 XL1(XL1) / NGN
1,205485736
1 XL1(XL1) / COP
$3,24591391
1 XL1(XL1) / ZAR
R.0,014406634
1 XL1(XL1) / UAH
0,035028058
1 XL1(XL1) / TZS
T.Sh.2,0496294
1 XL1(XL1) / VES
Bs0,1843582
1 XL1(XL1) / CLP
$0,7858164
1 XL1(XL1) / PKR
Rs0,235377872
1 XL1(XL1) / KZT
0,4425431
1 XL1(XL1) / THB
฿0,026969686
1 XL1(XL1) / TWD
NT$0,025634966
1 XL1(XL1) / AED
د.إ0,003061514
1 XL1(XL1) / CHF
Fr0,00066736
1 XL1(XL1) / HKD
HK$0,006473392
1 XL1(XL1) / AMD
֏0,319365128
1 XL1(XL1) / MAD
.د.م0,007724692
1 XL1(XL1) / MXN
$0,015457726
1 XL1(XL1) / SAR
ريال0,00312825
1 XL1(XL1) / ETB
Br0,12825825
1 XL1(XL1) / KES
KSh0,107770298
1 XL1(XL1) / JOD
د.أ0,0005914478
1 XL1(XL1) / PLN
0,003053172
1 XL1(XL1) / RON
лв0,003662138
1 XL1(XL1) / SEK
kr0,007874848
1 XL1(XL1) / BGN
лв0,001401456
1 XL1(XL1) / HUF
Ft0,280116018
1 XL1(XL1) / CZK
0,017551568
1 XL1(XL1) / KWD
د.ك0,0002552652
1 XL1(XL1) / ILS
0,00271115
1 XL1(XL1) / BOB
Bs0,005764322
1 XL1(XL1) / AZN
0,00141814
1 XL1(XL1) / TJS
SM0,00767464
1 XL1(XL1) / GEL
0,002260682
1 XL1(XL1) / AOA
Kz0,764619378
1 XL1(XL1) / BHD
.د.ب0,0003136592
1 XL1(XL1) / BMD
$0,0008342
1 XL1(XL1) / DKK
kr0,00538059
1 XL1(XL1) / HNL
L0,021906092
1 XL1(XL1) / MUR
0,037939416
1 XL1(XL1) / NAD
$0,014364924
1 XL1(XL1) / NOK
kr0,008392052
1 XL1(XL1) / NZD
$0,001451508
1 XL1(XL1) / PAB
B/.0,0008342
1 XL1(XL1) / PGK
K0,003520324
1 XL1(XL1) / QAR
ر.ق0,003036488
1 XL1(XL1) / RSD
дин.0,084512802
1 XL1(XL1) / UZS
soʻm10,050600098
1 XL1(XL1) / ALL
L0,069764146
1 XL1(XL1) / ANG
ƒ0,001493218
1 XL1(XL1) / AWG
ƒ0,00150156
1 XL1(XL1) / BBD
$0,0016684
1 XL1(XL1) / BAM
KM0,001401456
1 XL1(XL1) / BIF
Fr2,4675636
1 XL1(XL1) / BND
$0,00108446
1 XL1(XL1) / BSD
$0,0008342
1 XL1(XL1) / JMD
$0,133380238
1 XL1(XL1) / KHR
3,350197252
1 XL1(XL1) / KMF
Fr0,3528666
1 XL1(XL1) / LAK
18,134782246
1 XL1(XL1) / LKR
රු0,253938822
1 XL1(XL1) / MDL
L0,014081296
1 XL1(XL1) / MGA
Ar3,74080306
1 XL1(XL1) / MOP
P0,0066736
1 XL1(XL1) / MVR
0,01276326
1 XL1(XL1) / MWK
MK1,448262962
1 XL1(XL1) / MZN
MT0,05330538
1 XL1(XL1) / NPR
रु0,118339612
1 XL1(XL1) / PYG
5,9161464
1 XL1(XL1) / RWF
Fr1,2104242
1 XL1(XL1) / SBD
$0,006865466
1 XL1(XL1) / SCR
0,011745536
1 XL1(XL1) / SRD
$0,03232525
1 XL1(XL1) / SVC
$0,00729925
1 XL1(XL1) / SZL
L0,014364924
1 XL1(XL1) / TMT
m0,0029197
1 XL1(XL1) / TND
د.ت0,0024592216
1 XL1(XL1) / TTD
$0,005655876
1 XL1(XL1) / UGX
Sh2,9063528
1 XL1(XL1) / XAF
Fr0,4729914
1 XL1(XL1) / XCD
$0,00225234
1 XL1(XL1) / XOF
Fr0,4729914
1 XL1(XL1) / XPF
Fr0,0859226
1 XL1(XL1) / BWP
P0,01117828
1 XL1(XL1) / BZD
$0,001676742
1 XL1(XL1) / CVE
$0,079349104
1 XL1(XL1) / DJF
Fr0,1476534
1 XL1(XL1) / DOP
$0,053530614
1 XL1(XL1) / DZD
د.ج0,108420974
1 XL1(XL1) / FJD
$0,001885292
1 XL1(XL1) / GNF
Fr7,253369
1 XL1(XL1) / GTQ
Q0,006389972
1 XL1(XL1) / GYD
$0,174623086
1 XL1(XL1) / ISK
kr0,104275

XL1 Mənbəyi

XL1 haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi XL1 Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: XL1 Haqqında Digər Suallar

Bugünkü XL1 (XL1) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XL1 qiyməti 0,0008342 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XL1 / USD cari qiyməti nədir?
XL1 / USD cari qiyməti $ 0,0008342 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
XL1 üçün bazar dəyəri nədir?
XL1 üçün bazar dəyəri $ 4,79M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XL1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XL1 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,74B USD təşkil edir.
XL1 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XL1 ATH qiyməti olan 0,003549262214266047 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XL1 qiyməti (ATL) nədir?
XL1 ATL qiyməti olan 0,000752957257810761 USD dəyərinə endi.
XL1 ticarət həcmi nədir?
XL1 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,06K USD.
XL1 bu il daha da yüksələcək?
XL1 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XL1 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:07 (UTC+8)

XL1 (XL1) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

XL1 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0,0008342 USD

XL1 Ticarəti Edin

XL1/USDT
$0,0008342
$0,0008342$0,0008342
-1,73%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.422,71
$109.422,71$109.422,71

+1,59%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.842,40
$3.842,40$3.842,40

+1,81%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02950
$0,02950$0,02950

+17,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,59
$185,59$185,59

+0,27%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.842,40
$3.842,40$3.842,40

+1,81%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.422,71
$109.422,71$109.422,71

+1,59%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,59
$185,59$185,59

+0,27%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4721
$2,4721$2,4721

+0,74%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18495
$0,18495$0,18495

+2,36%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003295
$0,003295$0,003295

-34,10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002930
$0,0002930$0,0002930

+368,80%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020701
$0,0020701$0,0020701

+2.200,11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020701
$0,0020701$0,0020701

+2.200,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0420
$0,0420$0,0420

+1.212,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035976
$0,0000000000000000000000035976$0,0000000000000000000000035976

+619,52%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32467
$0,32467$0,32467

+161,64%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%