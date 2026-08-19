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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ONYXCOIN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ONYXCOIN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü ONYXCOIN (XCN) texniki analizi

Bugünkü ONYXCOIN (XCN) texniki analizi

ONYXCOIN analizi səhifəsi XCN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ONYXCOIN analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ONYXCOIN (XCN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00287---2,95%-20,39%-39,85%
ONYXCOIN qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ONYXCOIN texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ONYXCOIN anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,002877
0,002876
R2
0,002876
0,002876
R1
0,002876
0,002876
PP
0,002875
0,002875
S1
0,002875
0,002875
S2
0,002874
0,002875
S3
0,002874
0,002874

ONYXCOIN bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,08M
$1,79 M
$1,71 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ONYXCOIN kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXCNUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18-$0,02 M0,00
2026-08-17-$0,05 M0,00
2026-08-16$0,02 M0,00
2026-08-15$0,01 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ONYXCOIN haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ONYXCOIN (XCN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ONYXCOIN qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XCN/USDT
$0,00287
$0,00287$0,00287
-1,22%
1.08M (USDT)
XCN/USDC
$0,002893
$0,002893$0,002893
-0,44%
18.57M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XCN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0,00287 USD

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