Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Anoma üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Anoma üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

XAN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XAN Qiymət Məlumatları

XAN nədir

XAN Whitepaper

XAN Rəsmi Veb-saytı

XAN Tokenomikası

XAN Qiymət Proqnozu

XAN Qiymət Tarixçəsi

XAN Alış Bələdçisi

XAN / Fiat Valyuta Çevirən

XAN Spot

XAN USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Anoma (XAN) texniki analizi

Bugünkü Anoma (XAN) texniki analizi

Anoma analizi səhifəsi XAN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Anoma analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Anoma (XAN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01028---10,42%-25,27%+8,26%
Anoma qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Anoma texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Anoma anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 1
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 1Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,010289
0,010289
R2
0,010289
0,010289
R1
0,010289
0,010289
PP
0,010289
0,010289
S1
0,010289
0,010289
S2
0,010289
0,010289
S3
0,010289
0,010289

Anoma bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,17M
$1,43 M
$1,60 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,31 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,31 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,76 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,79 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Anoma kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıXANUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,01
2026-08-18$0,01 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16-$0,01 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Anoma haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Anoma (XAN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Anoma qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
XAN/USDT
$0,01028
$0,01028$0,01028
-5,88%
7.05M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

XAN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0,01028 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.