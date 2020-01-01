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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sherwood Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Sherwood Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Sherwood Protocol (WOOD) texniki analizi

Bugünkü Sherwood Protocol (WOOD) texniki analizi

Sherwood Protocol analizi səhifəsi WOOD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Sherwood Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Sherwood Protocol (WOOD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,004624---28,91%-33,95%-33,95%
Sherwood Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Sherwood Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Sherwood Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 1
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 1Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,004626
0,00462
R2
0,00462
0,004616
R1
0,004617
0,004614
PP
0,004611
0,004611
S1
0,004607
0,004607
S2
0,004601
0,004605
S3
0,004598
0,004601

Sherwood Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sherwood Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWOODUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Sherwood Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Sherwood Protocol (WOOD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Sherwood Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WOOD/USDT
$0,00463
$0,00463$0,00463
+7,44%
12.21M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WOOD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WOOD
WOOD
USD
USD

1 WOOD = 0,004624 USD

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