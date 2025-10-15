WorldMobileToken (WMTX) Tokenomikası

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomikası

WorldMobileToken (WMTX) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
WorldMobileToken (WMTX) Tokenomikası və Qiymət Analizi

WorldMobileToken (WMTX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 113,01M
$ 113,01M
Ümumi Təchizat:
$ 2,00B
$ 2,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 702,77M
$ 702,77M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 321,60M
$ 321,60M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,6453
$ 0,6453
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,0984476599844396
$ 0,0984476599844396
Cari Qiymət:
$ 0,1608
$ 0,1608

WorldMobileToken (WMTX) Məlumatları

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

Rəsmi Veb-sayt:
https://worldmobile.io
Whitepaper:
https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf
Block Explorer
https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7

WorldMobileToken (WMTX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

WorldMobileToken (WMTX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum WMTX token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

WMTX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq WMTX tokenomikasını başa düşdünüzsə, WMTX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

WMTX Necə Alınır?

WorldMobileToken (WMTX) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla WMTX almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

WorldMobileToken (WMTX) Qiymət Tarixçəsi

WMTX qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

WMTX Qiymət Proqnozu

WMTX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? WMTX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

