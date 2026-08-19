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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, WLFI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, WLFI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WLFI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WLFI Qiymət Məlumatları

WLFI nədir

WLFI Whitepaper

WLFI Rəsmi Veb-saytı

WLFI Tokenomikası

WLFI Qiymət Proqnozu

WLFI Qiymət Tarixçəsi

WLFI Alış Bələdçisi

WLFI / Fiat Valyuta Çevirən

WLFI Spot

WLFI USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü WLFI (WLFI) texniki analizi

Bugünkü WLFI (WLFI) texniki analizi

WLFI analizi səhifəsi WLFI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda WLFI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

WLFI (WLFI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06028--+9,71%+6,05%-2,51%
WLFI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

WLFI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış WLFI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 3
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 1Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 2Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,06041
0,0604
R2
0,0604
0,0604
R1
0,0604
0,0604
PP
0,06039
0,06039
S1
0,06039
0,06039
S2
0,06038
0,06039
S3
0,06038
0,06038

WLFI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,20M
$31,91 M
$32,11 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,07M
3 günlük aktiv alışlar
$15,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$15,30 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,51M
7 günlük aktiv alışlar
$28,61 M
7 günlük aktiv satışlar
$29,12 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

WLFI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWLFIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,51 M0,06
2026-08-18-$0,28 M0,06
2026-08-17-$0,22 M0,06
2026-08-16$0,50 M0,06
2026-08-15$1,27 M0,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

WLFI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də WLFI (WLFI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı WLFI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WLFI/USDT
$0,06028
$0,06028$0,06028
+0,14%
643.46K (USDT)
WLFI/USDC
$0,06033
$0,06033$0,06033
+0,14%
900.27K (USDT)
WLFI/USD1
$0,0601
$0,0601$0,0601
-0,11%
920.36K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WLFI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0,06028 USD

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