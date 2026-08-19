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Bugünkü The White Whale (WHITEWHALE) texniki analizi
The White Whale (WHITEWHALE) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$0,001019
|--
|-17,89%
|-23,90%
|-85,45%
The White Whale kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|$0,00 M
|0,00
|2026-08-18
|$0,00 M
|0,00
|2026-08-17
|$0,00 M
|0,00
|2026-08-16
|$0,00 M
|0,00
|2026-08-15
|$0,00 M
|0,00
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
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