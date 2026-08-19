Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The White Whale üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The White Whale üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WHITEWHALE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WHITEWHALE Qiymət Məlumatları

WHITEWHALE nədir

WHITEWHALE Rəsmi Veb-saytı

WHITEWHALE Tokenomikası

WHITEWHALE Qiymət Proqnozu

WHITEWHALE Qiymət Tarixçəsi

WHITEWHALE Alış Bələdçisi

WHITEWHALE / Fiat Valyuta Çevirən

WHITEWHALE Spot

WHITEWHALE USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü The White Whale (WHITEWHALE) texniki analizi

Bugünkü The White Whale (WHITEWHALE) texniki analizi

The White Whale analizi səhifəsi WHITEWHALE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda The White Whale analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

The White Whale (WHITEWHALE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,001019---17,89%-23,90%-85,45%
The White Whale qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

The White Whale kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWHITEWHALEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The White Whale haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də The White Whale (WHITEWHALE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı The White Whale qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WHITEWHALE/USDT
$0,001019
$0,001019$0,001019
+1,09%
1.48M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WHITEWHALE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WHITEWHALE
WHITEWHALE
USD
USD

1 WHITEWHALE = 0,001018 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.