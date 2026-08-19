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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HumidiFi üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, HumidiFi üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WET Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WET Qiymət Məlumatları

WET nədir

WET Rəsmi Veb-saytı

WET Tokenomikası

WET Qiymət Proqnozu

WET Qiymət Tarixçəsi

WET Alış Bələdçisi

WET / Fiat Valyuta Çevirən

WET Spot

WET USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü HumidiFi (WET) texniki analizi

Bugünkü HumidiFi (WET) texniki analizi

HumidiFi analizi səhifəsi WET gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda HumidiFi analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

HumidiFi (WET) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07018---1,47%+5,28%-12,21%
HumidiFi qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

HumidiFi texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış HumidiFi anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 3
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 2Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07025
0,07024
R2
0,07024
0,07024
R1
0,07024
0,07024
PP
0,07023
0,07023
S1
0,07023
0,07023
S2
0,07022
0,07023
S3
0,07022
0,07022

HumidiFi bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,27M
$1,47 M
$1,74 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,14 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,12 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

HumidiFi kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWETUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,07
2026-08-18$0,01 M0,07
2026-08-17$0,00 M0,07
2026-08-16$0,00 M0,07
2026-08-15-$0,02 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

HumidiFi haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də HumidiFi (WET) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı HumidiFi qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WET/USDT
$0,07019
$0,07019$0,07019
+0,21%
880.04K (USDT)
WET/USDC
$0,07008
$0,07008$0,07008
+0,22%
809.91K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WET / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WET
WET
USD
USD

1 WET = 0,07018 USD

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