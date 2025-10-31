Bugünkü canlı WEED Token qiyməti 0.02412 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WEED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WEED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WEED Token qiyməti 0.02412 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WEED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WEED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WEED Token Logosu

WEED Token qiyməti(WEED)

1 WEED / USD Canlı Qiyməti:

$0,02407
+35,91%1D
USD
WEED Token (WEED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:09 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01518
24 saat Aşağı
$ 0,03927
24 saat Yüksək

$ 0,01518
$ 0,03927
--
--
+0,83%

+35,91%

-48,79%

-48,79%

WEED Token (WEED) canlı qiyməti $ 0,02412. WEED son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01518 və ən yüksək $ 0,03927 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WEED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WEED son bir saat ərzində +0,83%, 24 saat ərzində +35,91% və son 7 gündə isə -48,79% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WEED Token (WEED) Bazar Məlumatları

--
$ 55,33K
$ 0,00
--
--
SOL

WEED Token üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,33K təşkil edir. WEED üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

WEED Token (WEED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün WEED Token qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0063598+35,91%
30 Gün$ -0,17588-87,94%
60 Gün$ -0,17588-87,94%
90 Gün$ -0,17588-87,94%
Bugünkü WEED Token Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün WEED $ +0,0063598 (+35,91%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

WEED Token 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,17588 (-87,94%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

WEED Token 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə WEED $ -0,17588 (-87,94%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

WEED Token 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,17588 (-87,94%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

WEED Token (WEED) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi WEED Token Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

WEED Token (WEED) Nədir?

The native token of Facility Game.

WEED Token MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC WEED Token investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- WEED steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə WEED Token haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız WEED Token satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

WEED Token Qiymət Proqnozu (USD)

WEED Token (WEED) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WEED Token (WEED) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WEED Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WEED Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WEED Token (WEED) Tokenomikası

WEED Token (WEED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WEED tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

WEED Token (WEED) necə alınır?

Necə WEED Token alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım WEED Token Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

WEED Aktivindən Yerli Valyutalara

1 WEED Token(WEED) / VND
634,7178
1 WEED Token(WEED) / AUD
A$0,0366624
1 WEED Token(WEED) / GBP
0,0183312
1 WEED Token(WEED) / EUR
0,0207432
1 WEED Token(WEED) / USD
$0,02412
1 WEED Token(WEED) / MYR
RM0,1010628
1 WEED Token(WEED) / TRY
1,0135224
1 WEED Token(WEED) / JPY
¥3,69036
1 WEED Token(WEED) / ARS
ARS$34,7048208
1 WEED Token(WEED) / RUB
1,928394
1 WEED Token(WEED) / INR
2,1365496
1 WEED Token(WEED) / IDR
Rp395,4097728
1 WEED Token(WEED) / PHP
1,4168088
1 WEED Token(WEED) / EGP
￡E.1,1391876
1 WEED Token(WEED) / BRL
R$0,1297656
1 WEED Token(WEED) / CAD
C$0,0335268
1 WEED Token(WEED) / BDT
2,9489112
1 WEED Token(WEED) / NGN
34,8553296
1 WEED Token(WEED) / COP
$93,852126
1 WEED Token(WEED) / ZAR
R.0,4165524
1 WEED Token(WEED) / UAH
1,0127988
1 WEED Token(WEED) / TZS
T.Sh.59,26284
1 WEED Token(WEED) / VES
Bs5,33052
1 WEED Token(WEED) / CLP
$22,72104
1 WEED Token(WEED) / PKR
Rs6,8056992
1 WEED Token(WEED) / KZT
12,79566
1 WEED Token(WEED) / THB
฿0,7797996
1 WEED Token(WEED) / TWD
NT$0,7412076
1 WEED Token(WEED) / AED
د.إ0,0885204
1 WEED Token(WEED) / CHF
Fr0,019296
1 WEED Token(WEED) / HKD
HK$0,1871712
1 WEED Token(WEED) / AMD
֏9,2341008
1 WEED Token(WEED) / MAD
.د.م0,2233512
1 WEED Token(WEED) / MXN
$0,4469436
1 WEED Token(WEED) / SAR
ريال0,09045
1 WEED Token(WEED) / ETB
Br3,70845
1 WEED Token(WEED) / KES
KSh3,1160628
1 WEED Token(WEED) / JOD
د.أ0,01710108
1 WEED Token(WEED) / PLN
0,0882792
1 WEED Token(WEED) / RON
лв0,1058868
1 WEED Token(WEED) / SEK
kr0,2276928
1 WEED Token(WEED) / BGN
лв0,0405216
1 WEED Token(WEED) / HUF
Ft8,0992548
1 WEED Token(WEED) / CZK
0,5074848
1 WEED Token(WEED) / KWD
د.ك0,00738072
1 WEED Token(WEED) / ILS
0,07839
1 WEED Token(WEED) / BOB
Bs0,1666692
1 WEED Token(WEED) / AZN
0,041004
1 WEED Token(WEED) / TJS
SM0,221904
1 WEED Token(WEED) / GEL
0,0653652
1 WEED Token(WEED) / AOA
Kz22,1081508
1 WEED Token(WEED) / BHD
.د.ب0,00906912
1 WEED Token(WEED) / BMD
$0,02412
1 WEED Token(WEED) / DKK
kr0,155574
1 WEED Token(WEED) / HNL
L0,6333912
1 WEED Token(WEED) / MUR
1,0969776
1 WEED Token(WEED) / NAD
$0,4153464
1 WEED Token(WEED) / NOK
kr0,2426472
1 WEED Token(WEED) / NZD
$0,0419688
1 WEED Token(WEED) / PAB
B/.0,02412
1 WEED Token(WEED) / PGK
K0,1017864
1 WEED Token(WEED) / QAR
ر.ق0,0877968
1 WEED Token(WEED) / RSD
дин.2,4435972
1 WEED Token(WEED) / UZS
soʻm290,6023428
1 WEED Token(WEED) / ALL
L2,0171556
1 WEED Token(WEED) / ANG
ƒ0,0431748
1 WEED Token(WEED) / AWG
ƒ0,043416
1 WEED Token(WEED) / BBD
$0,04824
1 WEED Token(WEED) / BAM
KM0,0405216
1 WEED Token(WEED) / BIF
Fr71,34696
1 WEED Token(WEED) / BND
$0,031356
1 WEED Token(WEED) / BSD
$0,02412
1 WEED Token(WEED) / JMD
$3,8565468
1 WEED Token(WEED) / KHR
96,8673672
1 WEED Token(WEED) / KMF
Fr10,20276
1 WEED Token(WEED) / LAK
524,3478156
1 WEED Token(WEED) / LKR
රු7,3423692
1 WEED Token(WEED) / MDL
L0,4071456
1 WEED Token(WEED) / MGA
Ar108,161316
1 WEED Token(WEED) / MOP
P0,19296
1 WEED Token(WEED) / MVR
0,369036
1 WEED Token(WEED) / MWK
MK41,8749732
1 WEED Token(WEED) / MZN
MT1,541268
1 WEED Token(WEED) / NPR
रु3,4216632
1 WEED Token(WEED) / PYG
171,05904
1 WEED Token(WEED) / RWF
Fr34,99812
1 WEED Token(WEED) / SBD
$0,1985076
1 WEED Token(WEED) / SCR
0,3396096
1 WEED Token(WEED) / SRD
$0,93465
1 WEED Token(WEED) / SVC
$0,21105
1 WEED Token(WEED) / SZL
L0,4153464
1 WEED Token(WEED) / TMT
m0,08442
1 WEED Token(WEED) / TND
د.ت0,07110576
1 WEED Token(WEED) / TTD
$0,1635336
1 WEED Token(WEED) / UGX
Sh84,03408
1 WEED Token(WEED) / XAF
Fr13,67604
1 WEED Token(WEED) / XCD
$0,065124
1 WEED Token(WEED) / XOF
Fr13,67604
1 WEED Token(WEED) / XPF
Fr2,48436
1 WEED Token(WEED) / BWP
P0,323208
1 WEED Token(WEED) / BZD
$0,0484812
1 WEED Token(WEED) / CVE
$2,2942944
1 WEED Token(WEED) / DJF
Fr4,26924
1 WEED Token(WEED) / DOP
$1,5477804
1 WEED Token(WEED) / DZD
د.ج3,1348764
1 WEED Token(WEED) / FJD
$0,0545112
1 WEED Token(WEED) / GNF
Fr209,7234
1 WEED Token(WEED) / GTQ
Q0,1847592
1 WEED Token(WEED) / GYD
$5,0490396
1 WEED Token(WEED) / ISK
kr3,015

WEED Token Mənbəyi

WEED Token haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: WEED Token Haqqında Digər Suallar

Bugünkü WEED Token (WEED) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WEED qiyməti 0,02412 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WEED / USD cari qiyməti nədir?
WEED / USD cari qiyməti $ 0,02412 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WEED Token üçün bazar dəyəri nədir?
WEED üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WEED aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WEED aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
WEED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WEED ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WEED qiyməti (ATL) nədir?
WEED ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
WEED ticarət həcmi nədir?
WEED üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,33K USD.
WEED bu il daha da yüksələcək?
WEED bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WEED qiymət proqnozuna baxın.
WEED Token (WEED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

