WEB3D qiyməti(WEB3D)

1 WEB3D / USD Canlı Qiyməti:

$0,07561
+1,05%1D
WEB3D (WEB3D) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:02 (UTC+8)

WEB3D (WEB3D) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05802
24 saat Aşağı
$ 0,08588
24 saat Yüksək

$ 0,05802
$ 0,08588
--
--
-1,19%

+1,05%

+116,02%

+116,02%

WEB3D (WEB3D) canlı qiyməti $ 0,07561. WEB3D son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05802 və ən yüksək $ 0,08588 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib.

Qısamüddətli performans baxımından, WEB3D son bir saat ərzində -1,19%, 24 saat ərzində +1,05% və son 7 gündə isə +116,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WEB3D (WEB3D) Bazar Məlumatları

$ 378,05K
$ 378,05K

$ 16,99K
$ 16,99K

$ 15,12M
$ 15,12M

5,00M
5,00M

200.000.000
200.000.000

200.000.000
200.000.000

BSC

WEB3D üzrə cari Bazar Dəyəri $ 378,05K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 16,99K təşkil edir. WEB3D üzrə dövriyyədə olan təklif 5,00M, ümumi təklif isə 200000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,12M təşkil edir.

WEB3D (WEB3D) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün WEB3D qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0007857+1,05%
30 Gün$ +0,04061+116,02%
60 Gün$ +0,04061+116,02%
90 Gün$ +0,04061+116,02%
Bugünkü WEB3D Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün WEB3D $ +0,0007857 (+1,05%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

WEB3D 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,04061 (+116,02%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

WEB3D 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə WEB3D $ +0,04061 (+116,02%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

WEB3D 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04061 (+116,02%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

WEB3D (WEB3D) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi WEB3D Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

WEB3D (WEB3D) Nədir?

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC WEB3D investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- WEB3D steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə WEB3D haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız WEB3D satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

WEB3D Qiymət Proqnozu (USD)

WEB3D (WEB3D) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WEB3D (WEB3D) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WEB3D üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WEB3D qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WEB3D (WEB3D) Tokenomikası

WEB3D (WEB3D) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WEB3D tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

WEB3D (WEB3D) necə alınır?

Necə WEB3D alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım WEB3D Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

WEB3D Aktivindən Yerli Valyutalara

WEB3D Mənbəyi

WEB3D haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi WEB3D Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: WEB3D Haqqında Digər Suallar

Bugünkü WEB3D (WEB3D) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WEB3D qiyməti 0,07561 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WEB3D / USD cari qiyməti nədir?
WEB3D / USD cari qiyməti $ 0,07561 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WEB3D üçün bazar dəyəri nədir?
WEB3D üçün bazar dəyəri $ 378,05K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WEB3D aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WEB3D aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,00M USD təşkil edir.
WEB3D üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WEB3D ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WEB3D qiyməti (ATL) nədir?
WEB3D ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
WEB3D ticarət həcmi nədir?
WEB3D üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 16,99K USD.
WEB3D bu il daha da yüksələcək?
WEB3D bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WEB3D qiymət proqnozuna baxın.
WEB3D (WEB3D) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

