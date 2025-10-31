Bugünkü canlı Weasy AI qiyməti 0.00000325 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WEASY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WEASY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Weasy AI qiyməti 0.00000325 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WEASY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WEASY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Weasy AI Logosu

Weasy AI qiyməti(WEASY)

1 WEASY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00000325
$0,00000325
0,00%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:06:55 (UTC+8)

Weasy AI (WEASY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000316
$ 0,00000316
24 saat Aşağı
$ 0,00000391
$ 0,00000391
24 saat Yüksək

$ 0,00000316
$ 0,00000316

$ 0,00000391
$ 0,00000391

--
--

--
--

0,00%

0,00%

-18,75%

-18,75%

Weasy AI (WEASY) canlı qiyməti $ 0,00000325. WEASY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000316 və ən yüksək $ 0,00000391 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WEASY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WEASY son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə -18,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Weasy AI (WEASY) Bazar Məlumatları

--
--

$ 2,37K
$ 2,37K

$ 3,25K
$ 3,25K

--
--

1.000.000.000
1.000.000.000

ETH

Weasy AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,37K təşkil edir. WEASY üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,25K təşkil edir.

Weasy AI (WEASY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Weasy AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 00,00%
30 Gün$ -0,00000159-32,86%
60 Gün$ -0,00006504-95,25%
90 Gün$ -0,00499675-99,94%
Bugünkü Weasy AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün WEASY $ 0 (0,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Weasy AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00000159 (-32,86%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Weasy AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə WEASY $ -0,00006504 (-95,25%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Weasy AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00499675 (-99,94%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Weasy AI (WEASY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Weasy AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Weasy AI (WEASY) Nədir?

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Weasy AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- WEASY steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Weasy AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Weasy AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Weasy AI Qiymət Proqnozu (USD)

Weasy AI (WEASY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Weasy AI (WEASY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Weasy AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Weasy AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Weasy AI (WEASY) Tokenomikası

Weasy AI (WEASY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WEASY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Weasy AI (WEASY) necə alınır?

Necə Weasy AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Weasy AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

WEASY Aktivindən Yerli Valyutalara

Weasy AI Mənbəyi

Weasy AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Weasy AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Weasy AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Weasy AI (WEASY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WEASY qiyməti 0,00000325 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WEASY / USD cari qiyməti nədir?
WEASY / USD cari qiyməti $ 0,00000325 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Weasy AI üçün bazar dəyəri nədir?
WEASY üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WEASY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WEASY aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
WEASY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WEASY ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WEASY qiyməti (ATL) nədir?
WEASY ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
WEASY ticarət həcmi nədir?
WEASY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,37K USD.
WEASY bu il daha da yüksələcək?
WEASY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WEASY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:06:55 (UTC+8)

Weasy AI (WEASY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

WEASY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WEASY
WEASY
USD
USD

1 WEASY = 0,00000325 USD

WEASY Ticarəti Edin

WEASY/USDT
$0,00000325
$0,00000325
0,00%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

$109.403,24

$3.840,56

$0,03049

$185,52

$0,9999

$3.840,56

$109.403,24

$185,52

$2,4711

$0,18479

$0,00000

$0,003295

$0,00943

$0,0002929

$0,0020542

$0,0020542

$0,0421

$0,0000000000000000000000035976

$0,32752

$0,000000000000000000000076

