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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, WalletConnect üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, WalletConnect üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

WCT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WCT Qiymət Məlumatları

WCT nədir

WCT Whitepaper

WCT Rəsmi Veb-saytı

WCT Tokenomikası

WCT Qiymət Proqnozu

WCT Qiymət Tarixçəsi

WCT Alış Bələdçisi

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Bugünkü WalletConnect (WCT) texniki analizi

Bugünkü WalletConnect (WCT) texniki analizi

WalletConnect analizi səhifəsi WCT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda WalletConnect analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

WalletConnect (WCT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,03368---6,29%-17,86%-49,12%
WalletConnect qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

WalletConnect texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış WalletConnect anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 12
Neytral 9
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 9Neytral 3Alış 2
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 6Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03363
0,03363
R2
0,03363
0,03362
R1
0,03362
0,03362
PP
0,03362
0,03362
S1
0,03361
0,03361
S2
0,03361
0,03361
S3
0,0336
0,03361

WalletConnect bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,99M
$7,00 M
$8,99 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,16 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,15 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

WalletConnect kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWCTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,04 M0,03
2026-08-18$0,03 M0,03
2026-08-17-$0,09 M0,03
2026-08-16$0,11 M0,03
2026-08-15$0,14 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

WalletConnect haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də WalletConnect (WCT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı WalletConnect qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WCT/USDT
$0,03368
$0,03368$0,03368
-1,85%
2.02M (USDT)
WCT/USDC
$0,03367
$0,03367$0,03367
-2,06%
1.69M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WCT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0,03368 USD

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