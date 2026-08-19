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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Walrus üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Walrus üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Walrus (WAL) texniki analizi

Bugünkü Walrus (WAL) texniki analizi

Walrus analizi səhifəsi WAL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Walrus analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Walrus (WAL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02076---5,34%-28,69%-69,14%
Walrus qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Walrus texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Walrus anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 4
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02071
0,0207
R2
0,0207
0,0207
R1
0,0207
0,0207
PP
0,02069
0,02069
S1
0,02069
0,02069
S2
0,02068
0,02069
S3
0,02068
0,02068

Walrus bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,16M
$1,31 M
$1,48 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,17 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$2,79 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,77 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Walrus kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıWALUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,02
2026-08-18$0,02 M0,02
2026-08-17-$0,02 M0,02
2026-08-16$0,01 M0,02
2026-08-15$0,09 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Walrus haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Walrus (WAL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Walrus qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
WAL/USDT
$0,02076
$0,02076$0,02076
-4,41%
3.53M (USDT)
WAL/USDC
$0,02074
$0,02074$0,02074
-4,20%
2.70M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

WAL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WAL
WAL
USD
USD

1 WAL = 0,02076 USD

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