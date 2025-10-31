Bugünkü canlı World3 qiyməti 0.05877 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı World3 qiyməti 0.05877 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WAI Qiymət Məlumatları

WAI Whitepaper

WAI Rəsmi Veb-saytı

WAI Tokenomikası

WAI Qiymət Proqnozu

WAI Qiymət Tarixçəsi

WAI Alış Bələdçisi

WAI / Fiat Valyuta Çevirən

WAI Spot

WAI USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

World3 Logosu

World3 qiyməti(WAI)

1 WAI / USD Canlı Qiyməti:

$0,05877
$0,05877$0,05877
-2,39%1D
USD
World3 (WAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:06:48 (UTC+8)

World3 (WAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,05838
$ 0,05838$ 0,05838
24 saat Aşağı
$ 0,06152
$ 0,06152$ 0,06152
24 saat Yüksək

$ 0,05838
$ 0,05838$ 0,05838

$ 0,06152
$ 0,06152$ 0,06152

--
----

--
----

-0,60%

-2,39%

-11,58%

-11,58%

World3 (WAI) canlı qiyməti $ 0,05877. WAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,05838 və ən yüksək $ 0,06152 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WAI son bir saat ərzində -0,60%, 24 saat ərzində -2,39% və son 7 gündə isə -11,58% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

World3 (WAI) Bazar Məlumatları

--
----

$ 58,40K
$ 58,40K$ 58,40K

$ 58,77M
$ 58,77M$ 58,77M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

World3 üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,40K təşkil edir. WAI üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 58,77M təşkil edir.

World3 (WAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün World3 qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,001439-2,39%
30 Gün$ +0,00626+11,92%
60 Gün$ +0,00623+11,85%
90 Gün$ +0,04877+487,70%
Bugünkü World3 Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün WAI $ -0,001439 (-2,39%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

World3 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,00626 (+11,92%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

World3 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə WAI $ +0,00623 (+11,85%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

World3 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,04877 (+487,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

World3 (WAI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi World3 Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

World3 (WAI) Nədir?

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC World3 investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- WAI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə World3 haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız World3 satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

World3 Qiymət Proqnozu (USD)

World3 (WAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? World3 (WAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? World3 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

World3 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

World3 (WAI) Tokenomikası

World3 (WAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

World3 (WAI) necə alınır?

Necə World3 alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım World3 Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

WAI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 World3(WAI) / VND
1.546,53255
1 World3(WAI) / AUD
A$0,0893304
1 World3(WAI) / GBP
0,0446652
1 World3(WAI) / EUR
0,0505422
1 World3(WAI) / USD
$0,05877
1 World3(WAI) / MYR
RM0,2462463
1 World3(WAI) / TRY
2,4695154
1 World3(WAI) / JPY
¥8,99181
1 World3(WAI) / ARS
ARS$84,5606268
1 World3(WAI) / RUB
4,6986615
1 World3(WAI) / INR
5,2058466
1 World3(WAI) / IDR
Rp963,4424688
1 World3(WAI) / PHP
3,4521498
1 World3(WAI) / EGP
￡E.2,7757071
1 World3(WAI) / BRL
R$0,3161826
1 World3(WAI) / CAD
C$0,0816903
1 World3(WAI) / BDT
7,1852202
1 World3(WAI) / NGN
84,9273516
1 World3(WAI) / COP
$228,6770085
1 World3(WAI) / ZAR
R.1,0149579
1 World3(WAI) / UAH
2,4677523
1 World3(WAI) / TZS
T.Sh.144,39789
1 World3(WAI) / VES
Bs12,98817
1 World3(WAI) / CLP
$55,36134
1 World3(WAI) / PKR
Rs16,5825432
1 World3(WAI) / KZT
31,177485
1 World3(WAI) / THB
฿1,9000341
1 World3(WAI) / TWD
NT$1,8060021
1 World3(WAI) / AED
د.إ0,2156859
1 World3(WAI) / CHF
Fr0,047016
1 World3(WAI) / HKD
HK$0,4560552
1 World3(WAI) / AMD
֏22,4995068
1 World3(WAI) / MAD
.د.م0,5442102
1 World3(WAI) / MXN
$1,0890081
1 World3(WAI) / SAR
ريال0,2203875
1 World3(WAI) / ETB
Br9,0358875
1 World3(WAI) / KES
KSh7,5924963
1 World3(WAI) / JOD
د.أ0,04166793
1 World3(WAI) / PLN
0,2150982
1 World3(WAI) / RON
лв0,2580003
1 World3(WAI) / SEK
kr0,5547888
1 World3(WAI) / BGN
лв0,0987336
1 World3(WAI) / HUF
Ft19,7343783
1 World3(WAI) / CZK
1,2365208
1 World3(WAI) / KWD
د.ك0,01798362
1 World3(WAI) / ILS
0,1910025
1 World3(WAI) / BOB
Bs0,4061007
1 World3(WAI) / AZN
0,099909
1 World3(WAI) / TJS
SM0,540684
1 World3(WAI) / GEL
0,1592667
1 World3(WAI) / AOA
Kz53,8679943
1 World3(WAI) / BHD
.د.ب0,02209752
1 World3(WAI) / BMD
$0,05877
1 World3(WAI) / DKK
kr0,3790665
1 World3(WAI) / HNL
L1,5433002
1 World3(WAI) / MUR
2,6728596
1 World3(WAI) / NAD
$1,0120194
1 World3(WAI) / NOK
kr0,5912262
1 World3(WAI) / NZD
$0,1022598
1 World3(WAI) / PAB
B/.0,05877
1 World3(WAI) / PGK
K0,2480094
1 World3(WAI) / QAR
ر.ق0,2139228
1 World3(WAI) / RSD
дин.5,9539887
1 World3(WAI) / UZS
soʻm708,0721263
1 World3(WAI) / ALL
L4,9149351
1 World3(WAI) / ANG
ƒ0,1051983
1 World3(WAI) / AWG
ƒ0,105786
1 World3(WAI) / BBD
$0,11754
1 World3(WAI) / BAM
KM0,0987336
1 World3(WAI) / BIF
Fr173,84166
1 World3(WAI) / BND
$0,076401
1 World3(WAI) / BSD
$0,05877
1 World3(WAI) / JMD
$9,3967353
1 World3(WAI) / KHR
236,0238462
1 World3(WAI) / KMF
Fr24,85971
1 World3(WAI) / LAK
1.277,6086701
1 World3(WAI) / LKR
රු17,8901757
1 World3(WAI) / MDL
L0,9920376
1 World3(WAI) / MGA
Ar263,542311
1 World3(WAI) / MOP
P0,47016
1 World3(WAI) / MVR
0,899181
1 World3(WAI) / MWK
MK102,0311847
1 World3(WAI) / MZN
MT3,755403
1 World3(WAI) / NPR
रु8,3371122
1 World3(WAI) / PYG
416,79684
1 World3(WAI) / RWF
Fr85,27527
1 World3(WAI) / SBD
$0,4836771
1 World3(WAI) / SCR
0,8274816
1 World3(WAI) / SRD
$2,2773375
1 World3(WAI) / SVC
$0,5142375
1 World3(WAI) / SZL
L1,0120194
1 World3(WAI) / TMT
m0,205695
1 World3(WAI) / TND
د.ت0,17325396
1 World3(WAI) / TTD
$0,3984606
1 World3(WAI) / UGX
Sh204,75468
1 World3(WAI) / XAF
Fr33,32259
1 World3(WAI) / XCD
$0,158679
1 World3(WAI) / XOF
Fr33,32259
1 World3(WAI) / XPF
Fr6,05331
1 World3(WAI) / BWP
P0,787518
1 World3(WAI) / BZD
$0,1181277
1 World3(WAI) / CVE
$5,5902024
1 World3(WAI) / DJF
Fr10,40229
1 World3(WAI) / DOP
$3,7712709
1 World3(WAI) / DZD
د.ج7,6383369
1 World3(WAI) / FJD
$0,1328202
1 World3(WAI) / GNF
Fr511,00515
1 World3(WAI) / GTQ
Q0,4501782
1 World3(WAI) / GYD
$12,3023241
1 World3(WAI) / ISK
kr7,34625

World3 Mənbəyi

World3 haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi World3 Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: World3 Haqqında Digər Suallar

Bugünkü World3 (WAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WAI qiyməti 0,05877 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WAI / USD cari qiyməti nədir?
WAI / USD cari qiyməti $ 0,05877 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
World3 üçün bazar dəyəri nədir?
WAI üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
WAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WAI ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WAI qiyməti (ATL) nədir?
WAI ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
WAI ticarət həcmi nədir?
WAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,40K USD.
WAI bu il daha da yüksələcək?
WAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:06:48 (UTC+8)

World3 (WAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

WAI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

WAI
WAI
USD
USD

1 WAI = 0,05877 USD

WAI Ticarəti Edin

WAI/USDT
$0,05877
$0,05877$0,05877
-2,23%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.393,61
$109.393,61$109.393,61

+1,56%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,53
$3.840,53$3.840,53

+1,76%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02932
$0,02932$0,02932

+17,04%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,46
$185,46$185,46

+0,20%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,53
$3.840,53$3.840,53

+1,76%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.393,61
$109.393,61$109.393,61

+1,56%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,46
$185,46$185,46

+0,20%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4719
$2,4719$2,4719

+0,73%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18482
$0,18482$0,18482

+2,29%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003295
$0,003295$0,003295

-34,10%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002927
$0,0002927$0,0002927

+368,32%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020618
$0,0020618$0,0020618

+2.190,88%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020618
$0,0020618$0,0020618

+2.190,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0444
$0,0444$0,0444

+1.287,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035976
$0,0000000000000000000000035976$0,0000000000000000000000035976

+619,52%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32748
$0,32748$0,32748

+163,90%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000080
$0,000000000000000000000080$0,000000000000000000000080

+70,21%