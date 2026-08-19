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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, VVV üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, VVV üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

VVV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VVV Qiymət Məlumatları

VVV nədir

VVV Whitepaper

VVV Rəsmi Veb-saytı

VVV Tokenomikası

VVV Qiymət Proqnozu

VVV Qiymət Tarixçəsi

VVV Alış Bələdçisi

VVV / Fiat Valyuta Çevirən

VVV Spot

VVV USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü VVV (VVV) texniki analizi

Bugünkü VVV (VVV) texniki analizi

VVV analizi səhifəsi VVV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda VVV analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

VVV (VVV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$14,137--+19,92%+21,95%-16,99%
VVV qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

VVV texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış VVV anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 5
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 5Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
14,1403
14,1396
R2
14,1396
14,1389
R1
14,1383
14,1384
PP
14,1376
14,1376
S1
14,1363
14,1369
S2
14,1356
14,1364
S3
14,1343
14,1356

VVV bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$1,31 M
$1,32 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,28M
3 günlük aktiv alışlar
$7,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$7,39 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,13M
7 günlük aktiv alışlar
$9,74 M
7 günlük aktiv satışlar
$9,88 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

VVV kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıVVVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,61 M13,88
2026-08-18$0,56 M14,24
2026-08-17$0,32 M12,55
2026-08-16-$0,02 M11,94
2026-08-15$0,28 M11,98

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

VVV haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də VVV (VVV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı VVV qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
VVV/USDT
$14,137
$14,137$14,137
-1,27%
16.35K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

VVV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VVV
VVV
USD
USD

1 VVV = 14,137 USD

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