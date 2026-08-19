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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Virtuals Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Virtuals Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Virtuals Protocol (VIRTUAL) texniki analizi

Bugünkü Virtuals Protocol (VIRTUAL) texniki analizi

Virtuals Protocol analizi səhifəsi VIRTUAL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Virtuals Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,5767--+7,61%-5,90%-20,10%
Virtuals Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Virtuals Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Virtuals Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 5
Neytral 3
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 11
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,5763
0,5762
R2
0,5762
0,5762
R1
0,5762
0,5762
PP
0,5761
0,5761
S1
0,5761
0,5761
S2
0,576
0,5761
S3
0,576
0,576

Virtuals Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,20M
$5,15 M
$4,95 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,23M
3 günlük aktiv alışlar
$2,73 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,96 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
7 günlük aktiv alışlar
$7,78 M
7 günlük aktiv satışlar
$7,83 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Virtuals Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıVIRTUALUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,47 M0,57
2026-08-18-$0,48 M0,59
2026-08-17-$0,15 M0,59
2026-08-16-$0,34 M0,56
2026-08-15-$0,07 M0,56

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Virtuals Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Virtuals Protocol (VIRTUAL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Virtuals Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
VIRTUAL/USDT
$0,5769
$0,5769$0,5769
-2,23%
205.49K (USDT)
VIRTUAL/USDC
$0,5762
$0,5762$0,5762
-2,17%
96.38K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

VIRTUAL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 0,5767 USD

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