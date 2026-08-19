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Bugünkü Virtuals Protocol (VIRTUAL) texniki analizi
Virtuals Protocol (VIRTUAL) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$0,5767
|--
|+7,61%
|-5,90%
|-20,10%
Virtuals Protocol texniki göstəriciləri
Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Virtuals Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.
|Dəyişən ortalamalar:
|Güclü alış
|Satış 2
|Neytral 1
|Alış 11
|Texniki göstəricilər:
|Alış
|Satış 3
|Neytral 2
|Alış 7
Virtuals Protocol bazar siqnalları
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Virtuals Protocol kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|-$0,47 M
|0,57
|2026-08-18
|-$0,48 M
|0,59
|2026-08-17
|-$0,15 M
|0,59
|2026-08-16
|-$0,34 M
|0,56
|2026-08-15
|-$0,07 M
|0,56
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
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İmtina
Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.