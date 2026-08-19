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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Vine Coin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Vine Coin üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

VINE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VINE Qiymət Məlumatları

VINE nədir

VINE Tokenomikası

VINE Qiymət Proqnozu

VINE Qiymət Tarixçəsi

VINE Alış Bələdçisi

VINE / Fiat Valyuta Çevirən

VINE Spot

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Bugünkü Vine Coin (VINE) texniki analizi

Bugünkü Vine Coin (VINE) texniki analizi

Vine Coin analizi səhifəsi VINE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Vine Coin analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Vine Coin (VINE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007275--+2,00%-16,38%-56,21%
Vine Coin qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Vine Coin texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Vine Coin anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 1
Alış 22
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 2Neytral 1Alış 9
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,007298
0,007287
R2
0,007287
0,00728
R1
0,007281
0,007276
PP
0,00727
0,00727
S1
0,007264
0,007263
S2
0,007253
0,007259
S3
0,007247
0,007253

Vine Coin bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,24M
$3,77 M
$4,01 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,34 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,34 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,54 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,54 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Vine Coin kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıVINEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18-$0,02 M0,01
2026-08-17-$0,01 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,00 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Vine Coin haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Vine Coin (VINE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Vine Coin qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
VINE/USDT
$0,007275
$0,007275$0,007275
+12,19%
16.34M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

VINE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VINE
VINE
USD
USD

1 VINE = 0,007275 USD

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