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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Velvet üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Velvet üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

VELVET Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VELVET Qiymət Məlumatları

VELVET nədir

VELVET Whitepaper

VELVET Rəsmi Veb-saytı

VELVET Tokenomikası

VELVET Qiymət Proqnozu

VELVET Qiymət Tarixçəsi

VELVET Alış Bələdçisi

VELVET / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Velvet (VELVET) texniki analizi

Bugünkü Velvet (VELVET) texniki analizi

Velvet analizi səhifəsi VELVET gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Velvet analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Velvet (VELVET) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,65268--+15,63%+19,96%+540,44%
Velvet qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Velvet texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Velvet anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 5
Alış 20
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,6525
0,6524
R2
0,6524
0,6524
R1
0,6524
0,6524
PP
0,6523
0,6523
S1
0,6523
0,6523
S2
0,6522
0,6523
S3
0,6522
0,6522

Velvet bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,14M
$4,97 M
$4,83 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,42M
3 günlük aktiv alışlar
$34,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$33,65 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,16M
7 günlük aktiv alışlar
$98,16 M
7 günlük aktiv satışlar
$98,33 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Velvet kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıVELVETUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,65
2026-08-18$0,02 M0,68
2026-08-17$0,00 M0,63
2026-08-16$0,02 M1,04
2026-08-15$0,06 M0,90

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Velvet haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Velvet (VELVET) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Velvet qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
VELVET/USDT
$0,65424
$0,65424$0,65424
-3,78%
1.20M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

VELVET / USD Kalkulyatoru

Miqdar

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0,65268 USD

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