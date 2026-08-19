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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, USUAL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, USUAL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

USUAL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USUAL Qiymət Məlumatları

USUAL nədir

USUAL Whitepaper

USUAL Rəsmi Veb-saytı

USUAL Tokenomikası

USUAL Qiymət Proqnozu

USUAL Qiymət Tarixçəsi

USUAL Alış Bələdçisi

USUAL / Fiat Valyuta Çevirən

USUAL Spot

USUAL USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü USUAL (USUAL) texniki analizi

Bugünkü USUAL (USUAL) texniki analizi

USUAL analizi səhifəsi USUAL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda USUAL analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

USUAL (USUAL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,008792--0,00%+3,05%-39,03%
USUAL qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

USUAL texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış USUAL anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 7
Neytral 4
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 10
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,008794
0,008791
R2
0,008791
0,008789
R1
0,008789
0,008788
PP
0,008786
0,008786
S1
0,008784
0,008784
S2
0,008781
0,008783
S3
0,008779
0,008781

USUAL bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,24M
$1,07 M
$1,31 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

USUAL kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUSUALUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17-$0,02 M0,01
2026-08-16$0,03 M0,01
2026-08-15$0,02 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

USUAL haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də USUAL (USUAL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı USUAL qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
USUAL/USDT
$0,008793
$0,008793$0,008793
-0,50%
6.56M (USDT)
USUAL/USDC
$0,008782
$0,008782$0,008782
-0,57%
6.48M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

USUAL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

USUAL
USUAL
USD
USD

1 USUAL = 0,008792 USD

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