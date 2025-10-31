Bugünkü canlı Unstable Tether qiyməti 0.0001492 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDUT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDUT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Unstable Tether qiyməti 0.0001492 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDUT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDUT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

USDUT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USDUT Qiymət Məlumatları

USDUT Tokenomikası

USDUT Qiymət Proqnozu

USDUT Qiymət Tarixçəsi

USDUT Alış Bələdçisi

USDUT / Fiat Valyuta Çevirən

USDUT Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Unstable Tether Logosu

Unstable Tether qiyməti(USDUT)

1 USDUT / USD Canlı Qiyməti:

$0,0001491
$0,0001491$0,0001491
-1,25%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:05:32 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0001448
$ 0,0001448$ 0,0001448
24 saat Aşağı
$ 0,0001676
$ 0,0001676$ 0,0001676
24 saat Yüksək

$ 0,0001448
$ 0,0001448$ 0,0001448

$ 0,0001676
$ 0,0001676$ 0,0001676

--
----

--
----

-0,21%

-1,25%

+0,06%

+0,06%

Unstable Tether (USDUT) canlı qiyməti $ 0,0001492. USDUT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0001448 və ən yüksək $ 0,0001676 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USDUT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USDUT son bir saat ərzində -0,21%, 24 saat ərzində -1,25% və son 7 gündə isə +0,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Unstable Tether (USDUT) Bazar Məlumatları

--
----

$ 58,06K
$ 58,06K$ 58,06K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Unstable Tether üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,06K təşkil edir. USDUT üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

Unstable Tether (USDUT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Unstable Tether qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000001887-1,25%
30 Gün$ -0,0003984-72,76%
60 Gün$ -0,0018508-92,54%
90 Gün$ -0,0018508-92,54%
Bugünkü Unstable Tether Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün USDUT $ -0,000001887 (-1,25%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Unstable Tether 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0003984 (-72,76%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Unstable Tether 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə USDUT $ -0,0018508 (-92,54%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Unstable Tether 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0018508 (-92,54%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Unstable Tether (USDUT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Unstable Tether Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Unstable Tether (USDUT) Nədir?

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Unstable Tether investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- USDUT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Unstable Tether haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Unstable Tether satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Unstable Tether Qiymət Proqnozu (USD)

Unstable Tether (USDUT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Unstable Tether (USDUT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Unstable Tether üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Unstable Tether qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Unstable Tether (USDUT) Tokenomikası

Unstable Tether (USDUT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USDUT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Unstable Tether (USDUT) necə alınır?

Necə Unstable Tether alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Unstable Tether Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

USDUT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Unstable Tether(USDUT) / VND
3,926198
1 Unstable Tether(USDUT) / AUD
A$0,000226784
1 Unstable Tether(USDUT) / GBP
0,000113392
1 Unstable Tether(USDUT) / EUR
0,000128312
1 Unstable Tether(USDUT) / USD
$0,0001492
1 Unstable Tether(USDUT) / MYR
RM0,000625148
1 Unstable Tether(USDUT) / TRY
0,006269384
1 Unstable Tether(USDUT) / JPY
¥0,0228276
1 Unstable Tether(USDUT) / ARS
ARS$0,214674928
1 Unstable Tether(USDUT) / RUB
0,01192854
1 Unstable Tether(USDUT) / INR
0,013216136
1 Unstable Tether(USDUT) / IDR
Rp2,445901248
1 Unstable Tether(USDUT) / PHP
0,008764008
1 Unstable Tether(USDUT) / EGP
￡E.0,007046716
1 Unstable Tether(USDUT) / BRL
R$0,000802696
1 Unstable Tether(USDUT) / CAD
C$0,000207388
1 Unstable Tether(USDUT) / BDT
0,018241192
1 Unstable Tether(USDUT) / NGN
0,215605936
1 Unstable Tether(USDUT) / COP
$0,58054466
1 Unstable Tether(USDUT) / ZAR
R.0,002576684
1 Unstable Tether(USDUT) / UAH
0,006264908
1 Unstable Tether(USDUT) / TZS
T.Sh.0,3665844
1 Unstable Tether(USDUT) / VES
Bs0,0329732
1 Unstable Tether(USDUT) / CLP
$0,1405464
1 Unstable Tether(USDUT) / PKR
Rs0,042098272
1 Unstable Tether(USDUT) / KZT
0,0791506
1 Unstable Tether(USDUT) / THB
฿0,004823636
1 Unstable Tether(USDUT) / TWD
NT$0,004584916
1 Unstable Tether(USDUT) / AED
د.إ0,000547564
1 Unstable Tether(USDUT) / CHF
Fr0,00011936
1 Unstable Tether(USDUT) / HKD
HK$0,001157792
1 Unstable Tether(USDUT) / AMD
֏0,057119728
1 Unstable Tether(USDUT) / MAD
.د.م0,001381592
1 Unstable Tether(USDUT) / MXN
$0,002764676
1 Unstable Tether(USDUT) / SAR
ريال0,0005595
1 Unstable Tether(USDUT) / ETB
Br0,0229395
1 Unstable Tether(USDUT) / KES
KSh0,019275148
1 Unstable Tether(USDUT) / JOD
د.أ0,0001057828
1 Unstable Tether(USDUT) / PLN
0,000546072
1 Unstable Tether(USDUT) / RON
лв0,000654988
1 Unstable Tether(USDUT) / SEK
kr0,001408448
1 Unstable Tether(USDUT) / BGN
лв0,000250656
1 Unstable Tether(USDUT) / HUF
Ft0,050099868
1 Unstable Tether(USDUT) / CZK
0,003139168
1 Unstable Tether(USDUT) / KWD
د.ك0,0000456552
1 Unstable Tether(USDUT) / ILS
0,0004849
1 Unstable Tether(USDUT) / BOB
Bs0,001030972
1 Unstable Tether(USDUT) / AZN
0,00025364
1 Unstable Tether(USDUT) / TJS
SM0,00137264
1 Unstable Tether(USDUT) / GEL
0,000404332
1 Unstable Tether(USDUT) / AOA
Kz0,136755228
1 Unstable Tether(USDUT) / BHD
.د.ب0,0000560992
1 Unstable Tether(USDUT) / BMD
$0,0001492
1 Unstable Tether(USDUT) / DKK
kr0,00096234
1 Unstable Tether(USDUT) / HNL
L0,003917992
1 Unstable Tether(USDUT) / MUR
0,006785616
1 Unstable Tether(USDUT) / NAD
$0,002569224
1 Unstable Tether(USDUT) / NOK
kr0,001500952
1 Unstable Tether(USDUT) / NZD
$0,000259608
1 Unstable Tether(USDUT) / PAB
B/.0,0001492
1 Unstable Tether(USDUT) / PGK
K0,000629624
1 Unstable Tether(USDUT) / QAR
ر.ق0,000543088
1 Unstable Tether(USDUT) / RSD
дин.0,015115452
1 Unstable Tether(USDUT) / UZS
soʻm1,797589948
1 Unstable Tether(USDUT) / ALL
L0,012477596
1 Unstable Tether(USDUT) / ANG
ƒ0,000267068
1 Unstable Tether(USDUT) / AWG
ƒ0,00026856
1 Unstable Tether(USDUT) / BBD
$0,0002984
1 Unstable Tether(USDUT) / BAM
KM0,000250656
1 Unstable Tether(USDUT) / BIF
Fr0,4413336
1 Unstable Tether(USDUT) / BND
$0,00019396
1 Unstable Tether(USDUT) / BSD
$0,0001492
1 Unstable Tether(USDUT) / JMD
$0,023855588
1 Unstable Tether(USDUT) / KHR
0,599196152
1 Unstable Tether(USDUT) / KMF
Fr0,0631116
1 Unstable Tether(USDUT) / LAK
3,243478196
1 Unstable Tether(USDUT) / LKR
රු0,045417972
1 Unstable Tether(USDUT) / MDL
L0,002518496
1 Unstable Tether(USDUT) / MGA
Ar0,66905756
1 Unstable Tether(USDUT) / MOP
P0,0011936
1 Unstable Tether(USDUT) / MVR
0,00228276
1 Unstable Tether(USDUT) / MWK
MK0,259027612
1 Unstable Tether(USDUT) / MZN
MT0,00953388
1 Unstable Tether(USDUT) / NPR
रु0,021165512
1 Unstable Tether(USDUT) / PYG
1,0581264
1 Unstable Tether(USDUT) / RWF
Fr0,2164892
1 Unstable Tether(USDUT) / SBD
$0,001227916
1 Unstable Tether(USDUT) / SCR
0,002100736
1 Unstable Tether(USDUT) / SRD
$0,0057815
1 Unstable Tether(USDUT) / SVC
$0,0013055
1 Unstable Tether(USDUT) / SZL
L0,002569224
1 Unstable Tether(USDUT) / TMT
m0,0005222
1 Unstable Tether(USDUT) / TND
د.ت0,0004398416
1 Unstable Tether(USDUT) / TTD
$0,001011576
1 Unstable Tether(USDUT) / UGX
Sh0,5198128
1 Unstable Tether(USDUT) / XAF
Fr0,0845964
1 Unstable Tether(USDUT) / XCD
$0,00040284
1 Unstable Tether(USDUT) / XOF
Fr0,0845964
1 Unstable Tether(USDUT) / XPF
Fr0,0153676
1 Unstable Tether(USDUT) / BWP
P0,00199928
1 Unstable Tether(USDUT) / BZD
$0,000299892
1 Unstable Tether(USDUT) / CVE
$0,014191904
1 Unstable Tether(USDUT) / DJF
Fr0,0264084
1 Unstable Tether(USDUT) / DOP
$0,009574164
1 Unstable Tether(USDUT) / DZD
د.ج0,019391524
1 Unstable Tether(USDUT) / FJD
$0,000337192
1 Unstable Tether(USDUT) / GNF
Fr1,297294
1 Unstable Tether(USDUT) / GTQ
Q0,001142872
1 Unstable Tether(USDUT) / GYD
$0,031232036
1 Unstable Tether(USDUT) / ISK
kr0,01865

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Unstable Tether Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Unstable Tether (USDUT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USDUT qiyməti 0,0001492 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USDUT / USD cari qiyməti nədir?
USDUT / USD cari qiyməti $ 0,0001492 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Unstable Tether üçün bazar dəyəri nədir?
USDUT üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USDUT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USDUT aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
USDUT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USDUT ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USDUT qiyməti (ATL) nədir?
USDUT ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
USDUT ticarət həcmi nədir?
USDUT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,06K USD.
USDUT bu il daha da yüksələcək?
USDUT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USDUT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:05:32 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

USDUT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0,0001492 USD

USDUT Ticarəti Edin

USDUT/USDT
$0,0001491
$0,0001491$0,0001491
-1,19%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.476,95
$109.476,95$109.476,95

+1,64%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,43
$3.843,43$3.843,43

+1,84%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02926
$0,02926$0,02926

+16,80%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,90
$185,90$185,90

+0,44%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.843,43
$3.843,43$3.843,43

+1,84%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.476,95
$109.476,95$109.476,95

+1,64%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,90
$185,90$185,90

+0,44%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4772
$2,4772$2,4772

+0,95%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18513
$0,18513$0,18513

+2,46%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003259
$0,003259$0,003259

-34,82%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002928
$0,0002928$0,0002928

+368,48%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020543
$0,0020543$0,0020543

+2.182,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020543
$0,0020543$0,0020543

+2.182,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0444
$0,0444$0,0444

+1.287,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035976
$0,0000000000000000000000035976$0,0000000000000000000000035976

+619,52%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32801
$0,32801$0,32801

+164,33%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%