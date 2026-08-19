Bugünkü Sky Dollar (USDS) texniki analizi
Sky Dollar (USDS) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$1,0009
|--
|0,00%
|0,00%
|+0,03%
Sky Dollar kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|-$6,39 M
|1,00
|2026-08-18
|-$3,09 M
|1,00
|2026-08-17
|-$0,04 M
|1,00
|2026-08-16
|$0,01 M
|1,00
|2026-08-15
|-$0,10 M
|1,00
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
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