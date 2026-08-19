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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Falcon Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Falcon Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

USDF Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USDF Qiymət Məlumatları

USDF nədir

USDF Whitepaper

USDF Rəsmi Veb-saytı

USDF Tokenomikası

USDF Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Falcon Finance (USDF) texniki analizi

Bugünkü Falcon Finance (USDF) texniki analizi

Falcon Finance analizi səhifəsi USDF gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Falcon Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Falcon Finance (USDF) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,996---0,02%-0,02%-0,27%
Falcon Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Falcon Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUSDFUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M1,00
2026-08-18$0,00 M1,00
2026-08-17$0,00 M1,00
2026-08-16$0,00 M1,00
2026-08-15-$0,01 M1,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Falcon Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

USDF USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli USDF uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də USDF USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Falcon Finance (USDF) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Falcon Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
USDF/USDT
$0,996
$0,996$0,996
-0,01%
110.73K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

USDF / USD Kalkulyatoru

Miqdar

USDF
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USD
USD

1 USDF = 0,996 USD

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