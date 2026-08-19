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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ethena USDe üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ethena USDe üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

USDE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USDE Qiymət Məlumatları

USDE nədir

USDE Whitepaper

USDE Rəsmi Veb-saytı

USDE Tokenomikası

USDE Qiymət Proqnozu

USDE Qiymət Tarixçəsi

USDE Alış Bələdçisi

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Bugünkü Ethena USDe (USDE) texniki analizi

Bugünkü Ethena USDe (USDE) texniki analizi

Ethena USDe analizi səhifəsi USDE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Ethena USDe analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Ethena USDe (USDE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,0008--0,00%0,00%+0,11%
Ethena USDe qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Ethena USDe kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUSDEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$1,22 M1,00
2026-08-18-$1,43 M1,00
2026-08-17$0,00 M1,00
2026-08-16-$0,37 M1,00
2026-08-15-$0,26 M1,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ethena USDe haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Ethena USDe (USDE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ethena USDe qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
USDE/USDT
$1,0007
$1,0007$1,0007
-0,01%
601.92K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

USDE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

USDE
USDE
USD
USD

1 USDE = 1,0008 USD

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