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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Decentralized USD üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Decentralized USD üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

USDD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USDD Qiymət Məlumatları

USDD nədir

USDD Whitepaper

USDD Rəsmi Veb-saytı

USDD Tokenomikası

USDD Qiymət Proqnozu

USDD Qiymət Tarixçəsi

USDD Alış Bələdçisi

USDD / Fiat Valyuta Çevirən

USDD Spot

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Bugünkü Decentralized USD (USDD) texniki analizi

Bugünkü Decentralized USD (USDD) texniki analizi

Decentralized USD analizi səhifəsi USDD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Decentralized USD analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Decentralized USD (USDD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,9987---0,11%-0,11%-0,02%
Decentralized USD qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Decentralized USD kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUSDDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M1,00
2026-08-18$0,00 M1,00
2026-08-17$0,00 M1,00
2026-08-16$0,00 M1,00
2026-08-15-$0,01 M1,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Decentralized USD haqqında daha çox məlumat əldə edin

USDD USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli USDD uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də USDD USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Decentralized USD (USDD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Decentralized USD qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
USDD/USDT
$0,9987
$0,9987$0,9987
-0,08%
6.53K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

USDD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

USDD
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USD

1 USDD = 0,9987 USD

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