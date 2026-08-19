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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Unitas üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Unitas üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

UP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

UP Qiymət Məlumatları

UP nədir

UP Whitepaper

UP Rəsmi Veb-saytı

UP Tokenomikası

UP Qiymət Proqnozu

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UP Alış Bələdçisi

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Bugünkü Unitas (UP) texniki analizi

Bugünkü Unitas (UP) texniki analizi

Unitas analizi səhifəsi UP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Unitas analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Unitas (UP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,33724---12,59%+4,73%+31,63%
Unitas qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Unitas texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Unitas anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 5
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 3Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,339
0,3389
R2
0,3389
0,3388
R1
0,3388
0,3388
PP
0,3387
0,3387
S1
0,3386
0,3386
S2
0,3385
0,3386
S3
0,3384
0,3385

Unitas bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,31M
$1,41 M
$1,72 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,36 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,35 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Unitas kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,34
2026-08-18-$0,01 M0,33
2026-08-17-$0,04 M0,43
2026-08-16$0,01 M0,42
2026-08-15$0,01 M0,42

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Unitas haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Unitas (UP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Unitas qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
UP/USDT
$0,33715
$0,33715$0,33715
+2,75%
207.41K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

UP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

UP
UP
USD
USD

1 UP = 0,33724 USD

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