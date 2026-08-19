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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Manadia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Manadia üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

UMXM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

UMXM Qiymət Məlumatları

UMXM nədir

UMXM Whitepaper

UMXM Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Manadia (UMXM) texniki analizi

Bugünkü Manadia (UMXM) texniki analizi

Manadia analizi səhifəsi UMXM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Manadia analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Manadia (UMXM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1039---38,71%-95,61%-87,02%
Manadia qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Manadia kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUMXMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,10
2026-08-18$0,00 M0,10
2026-08-17$0,00 M0,10
2026-08-16$0,00 M0,13
2026-08-15$0,00 M0,14

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Manadia haqqında daha çox məlumat əldə edin

UMXM USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli UMXM uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də UMXM USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

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Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Manadia qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
UMXM/USDT
$0,1039
$0,1039$0,1039
+0,19%
930.87K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

UMXM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

UMXM
UMXM
USD
USD

1 UMXM = 0,1039 USD

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