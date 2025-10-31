Bugünkü canlı Ulalo HealthPassport qiyməti 0.003045 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ULA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ULA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ulalo HealthPassport qiyməti 0.003045 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ULA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ULA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ULA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ULA Qiymət Məlumatları

ULA Whitepaper

ULA Rəsmi Veb-saytı

ULA Tokenomikası

ULA Qiymət Proqnozu

ULA Qiymət Tarixçəsi

ULA Alış Bələdçisi

ULA / Fiat Valyuta Çevirən

ULA Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Ulalo HealthPassport Logosu

Ulalo HealthPassport qiyməti(ULA)

1 ULA / USD Canlı Qiyməti:

$0,003034
$0,003034$0,003034
+1,74%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:04:41 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,002946
$ 0,002946$ 0,002946
24 saat Aşağı
$ 0,003105
$ 0,003105$ 0,003105
24 saat Yüksək

$ 0,002946
$ 0,002946$ 0,002946

$ 0,003105
$ 0,003105$ 0,003105

--
----

--
----

+0,36%

+1,74%

-0,72%

-0,72%

Ulalo HealthPassport (ULA) canlı qiyməti $ 0,003045. ULA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,002946 və ən yüksək $ 0,003105 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ULA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ULA son bir saat ərzində +0,36%, 24 saat ərzində +1,74% və son 7 gündə isə -0,72% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ulalo HealthPassport (ULA) Bazar Məlumatları

--
----

$ 90,72K
$ 90,72K$ 90,72K

$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

AVAX_CCHAIN

Ulalo HealthPassport üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 90,72K təşkil edir. ULA üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,05M təşkil edir.

Ulalo HealthPassport (ULA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ulalo HealthPassport qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00005189+1,74%
30 Gün$ -0,000504-14,21%
60 Gün$ -0,000597-16,40%
90 Gün$ -0,001835-37,61%
Bugünkü Ulalo HealthPassport Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ULA $ +0,00005189 (+1,74%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Ulalo HealthPassport 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000504 (-14,21%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Ulalo HealthPassport 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ULA $ -0,000597 (-16,40%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Ulalo HealthPassport 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,001835 (-37,61%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Ulalo HealthPassport (ULA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Ulalo HealthPassport Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Ulalo HealthPassport (ULA) Nədir?

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Ulalo HealthPassport investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ULA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Ulalo HealthPassport haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Ulalo HealthPassport satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Ulalo HealthPassport Qiymət Proqnozu (USD)

Ulalo HealthPassport (ULA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ulalo HealthPassport (ULA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ulalo HealthPassport üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ulalo HealthPassport qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomikası

Ulalo HealthPassport (ULA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ULA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Ulalo HealthPassport (ULA) necə alınır?

Necə Ulalo HealthPassport alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Ulalo HealthPassport Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ULA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Ulalo HealthPassport(ULA) / VND
80,129175
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / AUD
A$0,0046284
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / GBP
0,0023142
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / EUR
0,0026187
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / USD
$0,003045
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MYR
RM0,01275855
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / TRY
0,1279509
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / JPY
¥0,465885
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / ARS
ARS$4,3812678
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / RUB
0,24344775
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / INR
0,2697261
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / IDR
Rp49,9180248
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / PHP
0,1788633
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / EGP
￡E.0,14381535
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BRL
R$0,0163821
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / CAD
C$0,00423255
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BDT
0,3722817
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / NGN
4,4002686
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / COP
$11,84824725
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / ZAR
R.0,05258715
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / UAH
0,12785955
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / TZS
T.Sh.7,481565
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / VES
Bs0,672945
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / CLP
$2,86839
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / PKR
Rs0,8591772
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / KZT
1,6153725
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / THB
฿0,09844485
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / TWD
NT$0,09357285
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / AED
د.إ0,01117515
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / CHF
Fr0,002436
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / HKD
HK$0,0236292
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / AMD
֏1,1657478
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MAD
.د.م0,0281967
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MXN
$0,05642385
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / SAR
ريال0,01141875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / ETB
Br0,46816875
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / KES
KSh0,39338355
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / JOD
د.أ0,002158905
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / PLN
0,0111447
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / RON
лв0,01336755
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / SEK
kr0,0287448
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BGN
лв0,0051156
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / HUF
Ft1,02248055
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / CZK
0,0640668
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / KWD
د.ك0,00093177
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / ILS
0,00989625
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BOB
Bs0,02104095
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / AZN
0,0051765
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / TJS
SM0,028014
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / GEL
0,00825195
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / AOA
Kz2,79101655
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BHD
.د.ب0,00114492
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BMD
$0,003045
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / DKK
kr0,01964025
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / HNL
L0,0799617
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MUR
0,1384866
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / NAD
$0,0524349
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / NOK
kr0,0306327
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / NZD
$0,0052983
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / PAB
B/.0,003045
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / PGK
K0,0128499
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / QAR
ر.ق0,0110838
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / RSD
дин.0,30848895
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / UZS
soʻm36,68673855
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / ALL
L0,25465335
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / ANG
ƒ0,00545055
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / AWG
ƒ0,005481
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BBD
$0,00609
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BAM
KM0,0051156
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BIF
Fr9,00711
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BND
$0,0039585
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BSD
$0,003045
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / JMD
$0,48686505
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / KHR
12,2289027
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / KMF
Fr1,288035
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / LAK
66,19565085
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / LKR
රු0,92692845
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MDL
L0,0513996
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MGA
Ar13,6546935
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MOP
P0,02436
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MVR
0,0465885
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MWK
MK5,28645495
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / MZN
MT0,1945755
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / NPR
रु0,4319637
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / PYG
21,59514
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / RWF
Fr4,418295
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / SBD
$0,02506035
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / SCR
0,0428736
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / SRD
$0,11799375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / SVC
$0,02664375
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / SZL
L0,0524349
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / TMT
m0,0106575
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / TND
د.ت0,00894621
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / TTD
$0,02061465
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / UGX
Sh10,60878
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / XAF
Fr1,726515
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / XCD
$0,0082215
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / XOF
Fr1,726515
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / XPF
Fr0,313635
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BWP
P0,040803
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / BZD
$0,00612045
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / CVE
$0,2896404
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / DJF
Fr0,538965
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / DOP
$0,19539765
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / DZD
د.ج0,39575865
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / FJD
$0,0068817
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / GNF
Fr26,476275
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / GTQ
Q0,0233247
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / GYD
$0,63740985
1 Ulalo HealthPassport(ULA) / ISK
kr0,380625

Ulalo HealthPassport Mənbəyi

Ulalo HealthPassport haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Ulalo HealthPassport Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Ulalo HealthPassport Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Ulalo HealthPassport (ULA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ULA qiyməti 0,003045 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ULA / USD cari qiyməti nədir?
ULA / USD cari qiyməti $ 0,003045 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ulalo HealthPassport üçün bazar dəyəri nədir?
ULA üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ULA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ULA aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
ULA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ULA ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ULA qiyməti (ATL) nədir?
ULA ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
ULA ticarət həcmi nədir?
ULA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 90,72K USD.
ULA bu il daha da yüksələcək?
ULA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ULA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:04:41 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ULA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0,003045 USD

ULA Ticarəti Edin

ULA/USDT
$0,003034
$0,003034$0,003034
+1,74%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.525,41
$109.525,41$109.525,41

+1,68%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.844,91
$3.844,91$3.844,91

+1,88%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02904
$0,02904$0,02904

+15,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,91
$185,91$185,91

+0,44%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.844,91
$3.844,91$3.844,91

+1,88%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.525,41
$109.525,41$109.525,41

+1,68%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,91
$185,91$185,91

+0,44%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4781
$2,4781$2,4781

+0,99%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18521
$0,18521$0,18521

+2,51%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003259
$0,003259$0,003259

-34,82%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
$0,0002929$0,0002929

+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020636
$0,0020636$0,0020636

+2.192,88%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020636
$0,0020636$0,0020636

+2.192,88%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0444
$0,0444$0,0444

+1.287,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035976
$0,0000000000000000000000035976$0,0000000000000000000000035976

+619,52%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32339
$0,32339$0,32339

+160,60%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%