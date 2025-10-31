Bugünkü canlı U Coin qiyməti 0.00718 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı U Coin qiyməti 0.00718 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində UCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də UCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

U Coin Logosu

U Coin qiyməti(UCOIN)

1 UCOIN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00718
$0,00718$0,00718
+1,55%1D
USD
U Coin (UCOIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:04:34 (UTC+8)

U Coin (UCOIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,006984
$ 0,006984$ 0,006984
24 saat Aşağı
$ 0,00779
$ 0,00779$ 0,00779
24 saat Yüksək

$ 0,006984
$ 0,006984$ 0,006984

$ 0,00779
$ 0,00779$ 0,00779

$ 0,06424320268888757
$ 0,06424320268888757$ 0,06424320268888757

$ 0,007511984952340295
$ 0,007511984952340295$ 0,007511984952340295

-0,28%

+1,55%

-13,39%

-13,39%

U Coin (UCOIN) canlı qiyməti $ 0,00718. UCOIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,006984 və ən yüksək $ 0,00779 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. UCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,06424320268888757, ən aşağı qiyməti isə $ 0,007511984952340295 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, UCOIN son bir saat ərzində -0,28%, 24 saat ərzində +1,55% və son 7 gündə isə -13,39% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

U Coin (UCOIN) Bazar Məlumatları

No.4191

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 40,30K
$ 40,30K$ 40,30K

$ 7,18M
$ 7,18M$ 7,18M

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

0,00%

BSC

U Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 40,30K təşkil edir. UCOIN üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,18M təşkil edir.

U Coin (UCOIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün U Coin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00010959+1,55%
30 Gün$ -0,00593-45,24%
60 Gün$ -0,002169-23,21%
90 Gün$ -0,00391-35,26%
Bugünkü U Coin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün UCOIN $ +0,00010959 (+1,55%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

U Coin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00593 (-45,24%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

U Coin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə UCOIN $ -0,002169 (-23,21%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

U Coin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00391 (-35,26%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

U Coin (UCOIN) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi U Coin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

U Coin (UCOIN) Nədir?

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

U Coin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC U Coin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- UCOIN steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə U Coin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız U Coin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

U Coin Qiymət Proqnozu (USD)

U Coin (UCOIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? U Coin (UCOIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? U Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

U Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

U Coin (UCOIN) Tokenomikası

U Coin (UCOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. UCOIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

U Coin (UCOIN) necə alınır?

Necə U Coin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım U Coin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

UCOIN Aktivindən Yerli Valyutalara

1 U Coin(UCOIN) / VND
188,9417
1 U Coin(UCOIN) / AUD
A$0,0109136
1 U Coin(UCOIN) / GBP
0,0054568
1 U Coin(UCOIN) / EUR
0,0061748
1 U Coin(UCOIN) / USD
$0,00718
1 U Coin(UCOIN) / MYR
RM0,0300842
1 U Coin(UCOIN) / TRY
0,3017036
1 U Coin(UCOIN) / JPY
¥1,09854
1 U Coin(UCOIN) / ARS
ARS$10,3308712
1 U Coin(UCOIN) / RUB
0,574041
1 U Coin(UCOIN) / INR
0,6360044
1 U Coin(UCOIN) / IDR
Rp117,7048992
1 U Coin(UCOIN) / PHP
0,4217532
1 U Coin(UCOIN) / EGP
￡E.0,3391114
1 U Coin(UCOIN) / BRL
R$0,0386284
1 U Coin(UCOIN) / CAD
C$0,0099802
1 U Coin(UCOIN) / BDT
0,8778268
1 U Coin(UCOIN) / NGN
10,3756744
1 U Coin(UCOIN) / COP
$27,937739
1 U Coin(UCOIN) / ZAR
R.0,1239986
1 U Coin(UCOIN) / UAH
0,3014882
1 U Coin(UCOIN) / TZS
T.Sh.17,64126
1 U Coin(UCOIN) / VES
Bs1,58678
1 U Coin(UCOIN) / CLP
$6,76356
1 U Coin(UCOIN) / PKR
Rs2,0259088
1 U Coin(UCOIN) / KZT
3,80899
1 U Coin(UCOIN) / THB
฿0,2321294
1 U Coin(UCOIN) / TWD
NT$0,2206414
1 U Coin(UCOIN) / AED
د.إ0,0263506
1 U Coin(UCOIN) / CHF
Fr0,005744
1 U Coin(UCOIN) / HKD
HK$0,0557168
1 U Coin(UCOIN) / AMD
֏2,7487912
1 U Coin(UCOIN) / MAD
.د.م0,0664868
1 U Coin(UCOIN) / MXN
$0,1330454
1 U Coin(UCOIN) / SAR
ريال0,026925
1 U Coin(UCOIN) / ETB
Br1,103925
1 U Coin(UCOIN) / KES
KSh0,9275842
1 U Coin(UCOIN) / JOD
د.أ0,00509062
1 U Coin(UCOIN) / PLN
0,0262788
1 U Coin(UCOIN) / RON
лв0,0315202
1 U Coin(UCOIN) / SEK
kr0,0677792
1 U Coin(UCOIN) / BGN
лв0,0120624
1 U Coin(UCOIN) / HUF
Ft2,4109722
1 U Coin(UCOIN) / CZK
0,1510672
1 U Coin(UCOIN) / KWD
د.ك0,00219708
1 U Coin(UCOIN) / ILS
0,023335
1 U Coin(UCOIN) / BOB
Bs0,0496138
1 U Coin(UCOIN) / AZN
0,012206
1 U Coin(UCOIN) / TJS
SM0,066056
1 U Coin(UCOIN) / GEL
0,0194578
1 U Coin(UCOIN) / AOA
Kz6,5811162
1 U Coin(UCOIN) / BHD
.د.ب0,00269968
1 U Coin(UCOIN) / BMD
$0,00718
1 U Coin(UCOIN) / DKK
kr0,046311
1 U Coin(UCOIN) / HNL
L0,1885468
1 U Coin(UCOIN) / MUR
0,3265464
1 U Coin(UCOIN) / NAD
$0,1236396
1 U Coin(UCOIN) / NOK
kr0,0722308
1 U Coin(UCOIN) / NZD
$0,0124932
1 U Coin(UCOIN) / PAB
B/.0,00718
1 U Coin(UCOIN) / PGK
K0,0302996
1 U Coin(UCOIN) / QAR
ر.ق0,0261352
1 U Coin(UCOIN) / RSD
дин.0,7274058
1 U Coin(UCOIN) / UZS
soʻm86,5060042
1 U Coin(UCOIN) / ALL
L0,6004634
1 U Coin(UCOIN) / ANG
ƒ0,0128522
1 U Coin(UCOIN) / AWG
ƒ0,012924
1 U Coin(UCOIN) / BBD
$0,01436
1 U Coin(UCOIN) / BAM
KM0,0120624
1 U Coin(UCOIN) / BIF
Fr21,23844
1 U Coin(UCOIN) / BND
$0,009334
1 U Coin(UCOIN) / BSD
$0,00718
1 U Coin(UCOIN) / JMD
$1,1480102
1 U Coin(UCOIN) / KHR
28,8353108
1 U Coin(UCOIN) / KMF
Fr3,03714
1 U Coin(UCOIN) / LAK
156,0869534
1 U Coin(UCOIN) / LKR
රු2,1856638
1 U Coin(UCOIN) / MDL
L0,1211984
1 U Coin(UCOIN) / MGA
Ar32,197274
1 U Coin(UCOIN) / MOP
P0,05744
1 U Coin(UCOIN) / MVR
0,109854
1 U Coin(UCOIN) / MWK
MK12,4652698
1 U Coin(UCOIN) / MZN
MT0,458802
1 U Coin(UCOIN) / NPR
रु1,0185548
1 U Coin(UCOIN) / PYG
50,92056
1 U Coin(UCOIN) / RWF
Fr10,41818
1 U Coin(UCOIN) / SBD
$0,0590914
1 U Coin(UCOIN) / SCR
0,1010944
1 U Coin(UCOIN) / SRD
$0,278225
1 U Coin(UCOIN) / SVC
$0,062825
1 U Coin(UCOIN) / SZL
L0,1236396
1 U Coin(UCOIN) / TMT
m0,02513
1 U Coin(UCOIN) / TND
د.ت0,02109484
1 U Coin(UCOIN) / TTD
$0,0486086
1 U Coin(UCOIN) / UGX
Sh25,01512
1 U Coin(UCOIN) / XAF
Fr4,07106
1 U Coin(UCOIN) / XCD
$0,019386
1 U Coin(UCOIN) / XOF
Fr4,07106
1 U Coin(UCOIN) / XPF
Fr0,73954
1 U Coin(UCOIN) / BWP
P0,096212
1 U Coin(UCOIN) / BZD
$0,0144318
1 U Coin(UCOIN) / CVE
$0,6829616
1 U Coin(UCOIN) / DJF
Fr1,27086
1 U Coin(UCOIN) / DOP
$0,4607406
1 U Coin(UCOIN) / DZD
د.ج0,9331846
1 U Coin(UCOIN) / FJD
$0,0162268
1 U Coin(UCOIN) / GNF
Fr62,4301
1 U Coin(UCOIN) / GTQ
Q0,0549988
1 U Coin(UCOIN) / GYD
$1,5029894
1 U Coin(UCOIN) / ISK
kr0,8975

U Coin haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi U Coin Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: U Coin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü U Coin (UCOIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı UCOIN qiyməti 0,00718 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
UCOIN / USD cari qiyməti nədir?
UCOIN / USD cari qiyməti $ 0,00718 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
U Coin üçün bazar dəyəri nədir?
UCOIN üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
UCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
UCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
UCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
UCOIN ATH qiyməti olan 0,06424320268888757 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı UCOIN qiyməti (ATL) nədir?
UCOIN ATL qiyməti olan 0,007511984952340295 USD dəyərinə endi.
UCOIN ticarət həcmi nədir?
UCOIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 40,30K USD.
UCOIN bu il daha da yüksələcək?
UCOIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün UCOIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:04:34 (UTC+8)

U Coin (UCOIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

UCOIN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

UCOIN
UCOIN
USD
USD

1 UCOIN = 0,00718 USD

UCOIN Ticarəti Edin

UCOIN/USDT
$0,00718
$0,00718$0,00718
+1,55%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

