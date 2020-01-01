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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Unibase üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Unibase üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

UB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

UB Qiymət Məlumatları

UB nədir

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UB Rəsmi Veb-saytı

UB Tokenomikası

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Bugünkü Unibase (UB) texniki analizi

Bugünkü Unibase (UB) texniki analizi

Unibase analizi səhifəsi UB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Unibase analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Unibase (UB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,12036---11,83%+32,32%+12,53%
Unibase qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Unibase texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Unibase anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 3
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 1Alış 5
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,12005
0,12004
R2
0,12004
0,12003
R1
0,12003
0,12003
PP
0,12002
0,12002
S1
0,12001
0,12001
S2
0,12
0,12001
S3
0,11999
0,12

Unibase bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,34M
$4,18 M
$4,52 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,60 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,60 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$2,01 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Unibase kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Unibase haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Unibase (UB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Unibase qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
UB/USDT
$0,12036
$0,12036$0,12036
+1,26%
912.11K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

UB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0,12036 USD

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