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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, UnifAI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, UnifAI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü UnifAI (UAI) texniki analizi

Bugünkü UnifAI (UAI) texniki analizi

UnifAI analizi səhifəsi UAI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda UnifAI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

UnifAI (UAI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2643--+5,59%-21,30%+6,52%
UnifAI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

UnifAI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış UnifAI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 2
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 11Neytral 0Alış 3
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 2Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2663
0,2662
R2
0,2662
0,2661
R1
0,2661
0,2661
PP
0,266
0,266
S1
0,2659
0,2659
S2
0,2658
0,2659
S3
0,2657
0,2658

UnifAI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,18M
$1,56 M
$1,74 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,06M
3 günlük aktiv alışlar
$0,64 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,70 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,14M
7 günlük aktiv alışlar
$1,66 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,80 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

UnifAI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıUAIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,27
2026-08-18$0,02 M0,27
2026-08-17-$0,02 M0,26
2026-08-16$0,05 M0,26
2026-08-15$0,01 M0,25

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

UnifAI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də UnifAI (UAI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı UnifAI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
UAI/USDT
$0,2643
$0,2643$0,2643
-1,84%
333.27K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

UAI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

UAI
UAI
USD
USD

1 UAI = 0,2643 USD

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